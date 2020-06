Man muss künftigen Akademikern wieder mehr zumuten können. Symbolbild: Getty Images, iStockphoto

Wer in Basel ins Gymnasium geht, muss sich im Schlaraffenland wähnen. Die Ansprüche sind nicht sonderlich hoch; in Vergleichstests schneiden die Gymeler regelmässig miserabel ab. Schüler also, die später an die Hochschulen strömen – und als künftige Elite gelten.