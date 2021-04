Neu erschienen – Die vergessenen Sakramentshäuschen In über 50 Bildern hat Robert Develey alte, nicht mehr genutzte Aufbewahrungsnischen für Hostienbehälter zum Leben erweckt. Dominik Heitz

Kirche St. Gallus im badischen Ötlingen: Tabernakel mit vergitterter Nische, unter der sich das leere Heilige Grab mit zwei schlafenden Wächtern befindet. Illustration: Robert Develey

Sie waren in der Zeit der Gotik fester Bestandteil von Kapellen, Kirchlein und Kathedralen: die Sakramentshäuschen. In grossen Gotteshäusern sehen sie aus wie reich verzierte, filigrane Türme, doch meistens handelt es sich um eine längsrechteckige Sandsteinplatte mit Nische, in der die Monstranz, das liturgische Schaugerät mit einer geweihten Hostie, sowie das Ciborium, der Hostienbehälter, aufbewahrt wurden. Verschlossen wurde diese Nische mit einem Eisengitter. In Gebrauch waren diese Sakramentshäuschen bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, dann wurden sie abgeschafft und durch ein Tabernakel auf dem Hauptaltar ersetzt.