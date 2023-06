Ein starkes Zeichen an Bundesbern – Die vereinte Region verlangt einen Tiefbahnhof Basel – jetzt Die Regierungen beider Basel, Bundesparlamentarier aller Fraktionen und die Handelskammer verlangen die Aufnahme des Tiefbahnhofs wie auch des Viertelstundentakts im Fricktal in die Botschaft 2026 des Bundes. Andrea Schuhmacher

Mit geeinten Kräften wollen sie Bundesbern vom Basler Herzstück überzeugen (v.l.): Nationalrätin Patricia von Falkenstein (LDP, BS), Nationalrat Thomas de Courten (SVP, BL), Nationalrätin Florence Brenzikofer (Grüne, BL), Nationalrätin Samira Marti (SP, BL), Nationalrätin Katja Christ (GLP, BS), Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (Mitte, BL), Handelskammer-Direktor Martin Dätwyler, Ständerätin Eva Herzog (SP, BS) und Ständerätin Maya Graf (Grüne, BL). Foto: Kostas Maros

Jetzt soll Schluss sein mit dem politischen Hickhack: Die Regierungen beider Basel, Bundesparlamentarier aller Fraktionen sowie die Handelskammer haben sich in Sachen Herzstück gefunden. In einer gemeinsamen Resolution verlangen sie die Aufnahme des Tiefbahnhofs Basel SBB und des Viertelstundentakts im Fricktal in den nächsten Bahnausbauschritt des Bundes. Zunächst sollen die Projekte in die Botschaft 2026 integriert werden. Sollte dies gelingen, könnte der Bau für den Tiefbahnhof in den 2030er-Jahren starten. Er würde in Etappen realisiert werden. Man rechnet mit einer Bauzeit von fünf bis zehn Jahren.

Zur Erinnerung: Mit dem Herzstück sollen Eisenbahnverbindungen vom Bahnhof SBB zum Badischen Bahnhof und zum Bahnhof St. Johann geschaffen werden. Das Bundesparlament hiess dazu 2019 einen Projektierungskredit für 100 Millionen Franken gut. Ob das Grossprojekt aber in den nächsten Bahnausbauschritt des Bundes aufgenommen wird – und somit in den Genuss von Bundesgeldern kommt –, ist alles andere als sicher. Mit der Resolution wollen die Vertreterinnen und Vertreter der Region ein starkes Zeichen an Bundesbern senden.

Entsprechend lange war die Liste der anwesenden Politiker an der Medienkonferenz vom Donnerstag: Der Einladung gefolgt waren die Ständerätinnen Eva Herzog (SP, BS) und Maya Graf (Grüne, BL), die Nationalräte Patricia von Falkenstein (LDP, BS), Thomas de Courten (SVP, BL), Florence Brenzikofer (Grüne, BL), Samira Marti (SP, BL), Katja Christ (GLP, BS) und Elisabeth Schneider-Schneiter (Mitte, BL) sowie die Basler Regierungsrätin Esther Keller (GLP), der Baselbieter Regierungsrat Isaac Reber (Grüne) und Handelskammer-Direktor Martin Dätwyler.

Sie erklärten, wieso der Tiefbahnhof als erstes «Puzzleteil» des Herzstücks gebaut werden soll: Handelskammer-Direktor Martin Dätwyler, der Baselbieter Regierungsrat Isaac Reber und die Basler Regierungsrätin Esther Keller (v.l.). Foto: Kostas Maros

«Der Tiefbahnhof ist Dreh- und Angelpunkt des Herzstücks und soll damit als Auftakt für den Ausbau des S-Bahn-Netzes dienen», sagte Reber. Denn damit könnten zusätzliche Perronkapazitäten geschaffen werden, die schon vor dem Bau der Verbindungen zum Badischen Bahnhof und zum Bahnhof St. Johann genutzt werden. Dass Basel die einzige Metropolregion in der Schweiz sei, die keine S-Bahn habe, müsse man so rasch wie möglich ändern, betonte Keller.

Der Ausbau käme aber nicht nur dem Personenverkehr zugute, sondern auch dem Güterverkehr. «Zurzeit besteht ein Kapazitätsengpass, der schädlich für unser Wirtschaftswachstum ist», sagte Dätwyler. Bis 2040 werde die trinationale Region rund 140’000 Einwohner mehr zählen und 90’000 zusätzliche Arbeitsplätze bieten – die Infrastruktur müsse da mithalten. Er betonte auch die nationale sowie internationale Bedeutung des Ausbaus: «Basel ist das Tor in die Schweiz.»

Eine Skizze des künftigen Tiefbahnhofs mit vier Schienen beim Basler Bahnhof SBB. Visualisierung: Trireno

Davon müssen die Bundesparlamentarier aus der Region aber auch ihre Kollegen in Bern überzeugen. Besser als auch schon schätzt Nationalrätin Florence Brenzikofer ihre Chancen ein: «Wir hatten jahrelang keine Vertreter unserer Region in der Verkehrskommission des Nationalrats – jetzt sind wir zu dritt: Sandra Sollberger, Katja Christ und ich.»

Fünf Grossprojekte aus der ganzen Schweiz stehen derzeit im «Rennen» um die Aufnahme in die Botschaft 2026. Neben dem Basler Herzstück sind das der Durchgangsbahnhof Luzern, die Direktverbindung Aarau–Zürich sowie die Beschleunigung und der Kapazitätsausbau auf den Strecken Lausanne–Bern und Winterthur–St. Gallen.

Überzeugungsarbeit nötig

Von Konkurrenten mag Brenzikofer nicht reden: «Wir müssen den anderen kantonalen Vertretern aber zeigen, dass es diesen Ausbauschritt in Basel braucht und dass wir jetzt an der Reihe sind.» Sie kann sich noch gut an eine Aussage von Alt-Bundesrätin Doris Leuthard erinnern: «‹Wenn ihr euch als Region nicht einig seid, dann überzeugt das in Bern nicht›, sagte sie einst an einem Podium. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir jetzt alle gemeinsam an einem Strang ziehen.»

Auch der Luzerner Nationalrat in der Verkehrskommission des Nationalrats, Michael Töngi (Grüne), kann nicht einschätzen, welches der fünf Projekte die besseren Chancen hat. «Verkehrspolitik ist schon Regionalpolitik», sagt Töngi zur Arbeit in der Kommission. Die Westschweiz habe zudem eine starke Lobby.

Gemäss Töngi braucht es eine gesamthafte Abwägung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses. «Man kann viel spekulieren: Zuerst muss man aber die Projekte direkt miteinander vergleichen können.» Dies sei derzeit noch schwierig, weil die Planung für die Projekte nicht überall gleich weit sei.

Elisabeth Schneider-Schneiter beschrieb es an der Medienkonferenz wohl am anschaulichsten: «In Bundesbern geht es so zu und her wie auf einem Basar, weil sich alle Parlamentarier nur für ihre eigenen Projekte einsetzen.» Deshalb müsse man jetzt Allianzen schmieden.

