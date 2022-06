Basler Art Parcours – Die verborgene Gruft des Christoph Merian ist dank der Art geöffnet Fast niemand kennt die seit 1975 verborgene neogotische Krypta mitten im Herzen der Stadt. Dank dem Art-Parcours ist der geheimnisvolle Raum in Basel öffentlich zugänglich. Simon Erlanger

Ein Hauch von Harry Potter: Plötzlich erscheint im gut 50 Meter langen Betonschlauch in den Katakomben des Theaters Basel ein neugotisches Gewölbe, darin befinden sich die Gräber von Christoph und Margaretha Merian-Burckhardt. Foto: Simon Erlanger

Roger Federer und Günter Netzer – mehr Prominente konnte die BaZ am letzten Dienstag, dem ersten von zwei sogenannten Private Days der diesjährigen Art Basel, unter den zahlreichen Besuchern nicht ausmachen. Vielleicht waren die VIPs und Stars aus Hollywood ja auch schon am Montag gekommen, oder vielleicht sind sie ohne Schminke, Bodyguards und Rampenlicht schlicht nicht zu erkennen und bewegen sich in Basel inkognito.