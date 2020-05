Trump macht Druck auf Hersteller – Die USA kapern einen Lonza-Impfstoff Mehrere Pharmaunternehmen beginnen demnächst mit der Produktion von Covid-19-Impfstoff – darunter das Schweizer Unternehmen Lonza. US-Behörden machen Druck, damit sie zuerst beliefert werden. Cyrill Pinto

Das Lonza-Werk in Visp: Kapazitäten des Schweizer Unternehmens sollen für die Covid-19-Impfstoffproduktion frei gehalten werden. Keystone/Oliver Maire

Das Rennen um den Zugang zu einem Covid-19-Impfstoff wurde diese Woche so richtig lanciert. Dass die Regeln des Marktes dabei ausser Kraft gesetzt sind, machte der Verwaltungsratspräsident des französischen Pharmakonzerns Sanofi, Paul Hudson, am Mittwoch klar: Die USA hätten beim Impfstoff «Vorrang», sagte er in einem Interview.