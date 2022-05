Wende der Geldpolitik – Die USA erhöhen die Zinsen gleich um ein halbes Prozent Die Notenbank Fed macht Ernst mit der Inflationsbekämpfung. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum jüngsten Zinsentscheid und den Folgen für die Schweiz. Armin Müller

Muss auf die Bremse treten: Jerome H. Powell, Präsident der US-Zentralbank Fed, bei einem Hearing im Parlament in Washington. Foto: Graeme Jennings (AFP)

Was hat die Fed entschieden?

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erhöht ein zweites Mal nach dem 16. März die Leitzinsen, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Der wichtige Zinssatz für die weltgrösste Volkswirtschaft steigt um 0,5 Prozentpunkte und liegt damit nun in der Spanne von 0,75 bis 1 Prozent, wie die Zentralbank am Mittwochabend mitteilte. Es ist das erste Mal seit 22 Jahren, dass sie den Zinssatz gleich um ein halbes Prozent aufs Mal anhebt, statt wie üblich um ein Viertelprozent.