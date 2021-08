Analyse zum Fall von Kabul – Die USA erhalten die Quittung für ihre Überheblichkeit Die Taliban sind zurück an der Macht. Washington hat seinen Einfluss auf Afghanistan massiv überschätzt – und das bereits zu Beginn des 20-jährigen Kriegs. Christof Münger

Schlechte Erinnerung an Saigon: Ein US-Helikopter kreist über der amerikanischen Botschaft in Kabul, während die Taliban in die afghanische Hauptstadt einrücken. Foto: Rahmat Gul (Keystone)

Nun ging alles noch schneller, als selbst Pessimisten befürchtet hatten: Die Taliban sind zurück in Kabul. 20 Jahre lang hatten sie sich nicht besiegen lassen von der modernsten und stärksten Streitkraft der Welt. Im Gegenteil: Sie haben sich hinter dem Rücken der amerikanischen, internationalen und afghanischen Truppen neu organisiert. Und bei der ersten sich bietenden Gelegenheit eroberten sie das Land mit einem lange geplanten, aggressiven Blitzkrieg zurück.

Afghanistan ist zurück auf Feld eins. Es wäre naiv, den salbungsvollen Beteuerungen der Taliban zu glauben, dass sie die Rechte der Frauen oder der Presse respektieren und Volk und Land dienen wollen. Was die Worte der Steinzeit-Islamisten Wert sind, hat die Vergangenheit gezeigt, nämlich gar nichts: Sie wollen kein Parlament, keine Wahlen und schon gar keine Religionsfreiheit, sondern einen Emir und ein paar Mullahs, die im Namen ihrer Scharia so herrschen, wie es ihnen passt.

Biden ging davon aus, dass die Taliban eineinhalb Jahre benötigten, um zurück an die Macht zukommen. Nun dauerte es eineinhalb Wochen.

Mitverantwortlich dafür, dass es so weit kommen konnte, war auch die korrupte Regierung in Kabul. Vor allem aber lag es daran, dass die USA samt westlichen Partnern ihren Einfluss auf Afghanistan 20 Jahre lang massiv überschätzt hatten. Seit 2001 pumpten sie astronomische Summen in den Aufbau der Sicherheitskräfte. Die Regierung Biden ging deshalb davon aus, dass die Taliban mindestens eineinhalb Jahre benötigten, um zurück an die Macht zukommen. Nun dauerte es eineinhalb Wochen. Mit ihrer brutalen und gerissenen Strategie haben die Taliban die USA und generell den Westen komplett überrascht.

Wurde von seinen Generälen vergeblich gewarnt: US-Präsident Joe Biden. Foto: Mandel Ngan (AFP)

Gleichzeitig unterschätzte Joe Biden, wie wichtig und einflussreich die amerikanische Präsenz in Afghanistan gewesen wäre, selbst mit nur wenigen Soldaten, die sich nicht mehr direkt an den Kämpfen beteiligten. Der Präsident ignorierte gemäss «New York Times» den dringenden Rat seiner höchsten Generäle, mit einem kleinen Kontingent präsent zu bleiben. Mit Blick auf den Irak 2014, als die Armee beim Angriff der IS-Terroristen Reissaus nahm, soll US-Verteidigungsminister Lloyd J. Austin den Präsidenten gewarnt haben: «Diesen Film haben wir schon einmal gesehen.»

Sie wollen kein Parlament, keine Wahlen und schon gar keine Religionsfreiheit : Taliban übernehmen die Stadt Jalalabad. Foto: AFP

Obwohl die Niederlage an ihm hängen bleiben dürfte, wäre es nicht angemessen, allein Joe Biden für den Fall Kabuls verantwortlich zu machen. Der erste grosse Fehler liegt schon länger zurück, entsprang aber ebenfalls amerikanischer Hybris: Nachdem die US-Streitkräfte die Taliban 2001 aus Kabul verjagt hatten, glaubte die Regierung von George W. Bush, die Sache sei erledigt. Die USA fokussierten fortan auf Saddam Hussein. Ein folgenreicher Fehler, denn die Irak-Invasion im März 2003 hätte für die Taliban wie ihre Freunde von al-Qaida zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können: Sie erhielten damit die dringend benötigte Atempause, kehrten aus dem Exil in Pakistan zurück und organisierten sich neu.

Trump ventilierte gar die wahrlich abstruse Idee, die selbsternannten Gotteskrieger nach Camp David einzuladen.

Naturgemäss überschätzte auch Donald Trump seinen Einfluss, als er glaubte, er könne - notabene an der afghanischen Regierung vorbei - mit den Taliban einen seiner Deals aushandeln. Trump ventilierte gar die wahrlich abstruse Idee, die selbsternannten Gotteskrieger nach Camp David einzuladen. Auf dem Landsitz des amerikanischen Präsidenten, wollte er das Abkommen von Doha unterzeichnen. Das war als friedensnobelpreisverdächtiger Fototermin gedacht. Was der Vertrag zum amerikanischen Abzug jedoch wert war, hat sich inzwischen gezeigt.

Glaubte Ende 2001, die Sache in Afghanistan sei erledigt: US-Präsident George W. Bush, der sich fortan auf die Invasion im Irak konzentrierte. (Hier bei seinem TV-Auftritt am 11. September 2001.) Foto: Mark Wilson (Getty Images)

Einen ihrer letzten militärischen Siege errangen die USA 1990/91, als sie die irakischen Truppen aus Kuwait vertrieben. Dabei wandten sie die sogenannte Powell-Doktrin an, benannt nach dem damaligen Generalstabschef: Wenn ein Krieg geführt wird, dann mit einer überwältigenden Übermacht an Truppen und Gerät, um einen schnellen und verlustarmen Sieg sicherzustellen. Zudem muss es von Anfang an eine Exit-Strategie geben, um sich aus dem Konflikt wieder zurückzuziehen. Als die USA vor 20 Jahren siegesgewiss in Richtung Afghanistan loszogen, wurde die Powell-Doktrin innerhalb der Regierung Bush als übervorsichtig belächelt. Die Quittung liegt nun vor.

Afghanistan wird auch für die USA zum Imperiumsgrab.

Die Amerikaner haben zwar am Hindukusch viel länger gekämpft als die Briten im 19. oder die Sowjets im 20. Jahrhundert. Trotzdem wird Afghanistan auch für die USA zum Imperiumsgrab. Die Kosten in Form von Leid, Erniedrigung und Tod trägt aber einmal mehr nicht das besiegte Imperium. Sondern Afghanistan mit seinen Bürgerinnen und Bürgern.

