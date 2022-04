Grossauftrag für SIG Sauer – Die US-Armee bestellt Schweizer Waffen für Milliarden Die Schweizer Rüstungsfirma wird in den nächsten Jahren bis zu 250’000 Waffen in die USA liefern. Der Deal soll einen Wert von über zwei Milliarden Dollar haben.

Die US-Truppen erhalten ein Waffenupgrade: Auf Wunsch könnten auch US-Marines mit den neuen SIG-Sauer-Waffen ausgerüstet werden. Foto: Aaron Favila (Keystone)

Das US-Militär hat einen Grossauftrag an den schweizerisch-deutschen Waffenhersteller SIG Sauer mit Sitz in Neuhausen am Rheinfall im Kanton Schaffhausen vergeben. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren und sieht den Kauf von bis zu 250’000 Waffen vor. Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte diese Informationen auf der eigenen Website. Das Geschäft beinhalte einen ersten Lieferauftrag im Wert von 20,4 Millionen US-Dollar, wie «24 heures» schreibt. Nach zehn Jahren soll der Firma die stattliche Summe von 2,7 Milliarden Dollar winken.

Damit werde das Unternehmen laut der Plattform Army Times zum grössten Lieferanten für leichte Waffen für Nahkampftruppen und Spezialeinheiten. Auf Wunsch könnten auch die US-Marines mit den Waffen ausgerüstet werden, heisst es in der Mitteilung des Pentagon. Zwei spezifische Waffen sind vom Geschäft betroffen: das leichte Maschinengewehr des Typs XM250 und das Sturmgewehr XM5 sowie die dazugehörige 6,8-Millimeter-Munition.

Der US-Brigadegeneral Larry Q. Burris spart nicht mit Lob für die neuen Gewehre. «Beide Waffen bieten erhebliche Leistungsverbesserungen. Sie sind leicht, feuern tödlichere Munition ab, dämpfen den Rückstoss, bieten eine verbesserte Waffenleistung und verfügen über eine eingebaute Geräusch- und Blitzunterdrückung», zitiert die Waadtländer Zeitung den US-Offizier. Ausserdem sei dies das erste Mal seit 65 Jahren, dass die US-Armee ein neues Waffensystem dieser Art einsetze. Die erste Nahkampfeinheit soll im vierten Quartal 2023 ausgerüstet werden.

