«Apropos» – der tägliche Podcast – Die Urgrosstante, die von den Nazis ermordet wurde Im Studio seines verstorbenen Vaters findet Tamedia-Fotograf Patrick Gutenberg handgeschriebene Briefe einer ihm unbekannten Frau. Damit startet für ihn eine Reise in die Vergangenheit. Laura Bachmann , Mirja Gabathuler als Host , Hélène Arnet als Gast

Das einzige erhaltene Bild von «Tante Leici»: Lea und Moritz Stemmer, wohl kurz nach ihrer Heirat 1911. Foto: Privat

Die Reise in die Vergangenheit von Patrick Gutenberg beginnt im März 2016. Sein Vater stirbt – gemeinsam mit seiner Mutter muss er dessen Studio in Spanien räumen. Dort findet er ein grosses gelbes Couvert, darin sind Fotos und Briefe. Er nimmt sie mit in die Schweiz, ohne sie genauer betrachtet zu haben.

Weiter nach der Werbung

Erst während der Corona-Pandemie nimmt Patrick Gutenberg das gelbe Couvert wieder hervor. Die Briefe sind handgeschrieben und stammen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Adressiert sind sie an seine Grossmutter in Zürich. Absenderin: eine «Tante Leici», von der er noch nie etwas gehört hat.

Wer ist diese Frau, die seiner Grossmutter über Jahre Briefe schickte? Warum erfuhr er nie etwas von diesem Familienzweig in Deutschland? Und was wurde in Nazi-Deutschland aus diesem Teil seiner jüdischen Familie?

Patrick Gutenberg macht sich auf Spurensuche – und findet ein fast vergessenes Kapitel seiner Familiengeschichte. Tagi-Journalistin Hélène Arnet hat ihn dabei begleitet und erzählt seine Geschichte in der neusten Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast des Tages-Anzeigers und der Redaktion Tamedia. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

Helene Arnet ist promovierte Historikerin und hat einige Jahre an der Kantonsschule Limmattal unterrichtet. Seit 2001 ist sie Redaktorin im Ressort Zürich des «Tages-Anzeigers». Sie gehört dem Politik-Team an, schreibt aber auch gerne über kulturgeschichtliche Themen und Menschen, die etwas bewegen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.