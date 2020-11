Wirbel um Grün-80-Gästebuch – Unterschrift der Queen wieder aufgetaucht – gleich doppelt! Der am Montag in der BaZ erschienene Artikel über die verschwundene Signatur von Königin Elisabeth II. hat gewirkt: Die Namenszeichnung existiert gar in zwei verschiedenen Büchern. Dominik Heitz

Unterschrift von Queen und Prinzgemahl in einem kleinen Erinnerungsband zur Grün 80, der sich im Archiv der Christoph-Merian-Stiftung befindet.

Wo ist sie nur geblieben, die Unterschrift, welche Queen Elizabeth II. am 1. Mai 1980 während ihres Besuchs der Grün 80 in ein Gästebuch gesetzt hatte? Die Frage stellte sich der damalige Grün-80-Direktor Hans-Peter Ryhiner, als er bei Basel Tourismus auf ein für ihn verschollen geglaubtes Gästebuch stiess, in dem sich der französische Staatspräsident François Mitterrand ebenso verewigt hatte wie Bayerns Ministerpräsident Franz Joseph Strauss oder Deutschlands Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Im Buch fehlten zweifellos Seiten. Also nahm Ryhiner an, es habe sich um jene mit der Unterschrift der Queen gehandelt.