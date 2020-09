Schweizer Leseverhalten – Die unsichtbare Macht Schweizer Geistesleben: Wer liest was, wie viel und warum? Bevor der Bücherherbst beginnt: ein Lob des Lesens und ein Bedauern über den Zerfall der literarischen Öffentlichkeit. Christine Richard

Pablo Picasso liebte die Frauen – und wusste offenbar auch, was sie in ihrer Freizeit gerne tun: «Femme couchée lisant» (Lesende Frau liegend) von 1939. © Musée Picasso Paris / Pro Litteris

Man sieht sie nicht, man hört sie nicht. Das sind die Leserinnen und Leser. Wir, du, ich, er, sie, es. Leser sind die geheimnisvollsten Menschen unter der Sonne. Es gibt zwar Statistiken über wegbrechende Leserzahlen, insbesondere bei Jugendlichen. Es gibt Studien zum Leseverhalten: Männer bevorzugen Sachbücher, Frauen mögen Romane und lesen sowieso mehr. Aber in jenes Ding, das wir die Seele nennen, dringt niemand vor. Keine Umfrage, keine Click-Zahlen, keine Marktstudie, keine Bestsellerliste, kein Big-Data-Boss. Gut so.Bücher lassen mich ahnen, wer ich bin, wie ich werden könnte – und woher ich komme. Unter jenen Neuerscheinungen, die für den Schweizer Buchpreis 2020 eingereicht wurden, finden sich auffallend viele Romane über das Leben auf dem Dorfe – so, wie es früher war. Auf dem Buchmarkt allerdings sind internationale Autoren auf dem Vormarsch. Die speziell eidgenössische Perspektive geht unter – auch in den Medien. SRF 1 und SRF 2 zum Beispiel sind in Deutschland nicht mehr zu empfangen. Die Kulturschweiz wird in Europa zum weissen Fleck.

Ein guter Roman ist ein Bewusstseinsstrom, in dem Autor und Leser einander umschlingen.

Statt eines Abgesangs soll lieber ein Loblied auf die Lesefreude angestimmt werden. Rund 15 Millionen Bücher wurden 2018 in der Deutschschweiz entweder im Buchhandel oder online gekauft. Du fährst in der Bahn, neben dir liest ein Fremder ein Buch, das du kennst – wie toll. Du sitzt daheim mit einem Roman. Erinnerung, sprich. Zukunft, was darf ich hoffen? Gegenwart versinke. Ein guter Roman ist ein Bewusstseinsstrom, in dem Autor und Leser einander umschlingen, sich lösen, wieder berühren, schlagartig erkennen. Zauber des Zufalls plötzlicher Gemeinsamkeit zwischen Unbekannten. «Manchmal denke ich», schrieb Virginia Woolf, «der Himmel besteht aus ununterbrochenem, niemals ermüdendem Lesen.»

Ein sicherer Umgang mit der Schrift ist auch für Menschen, die hierzulande zur Schule gingen, keine Selbstverständlichkeit.

In den Himmel des Lesens gelangen nicht alle. In der Schweiz haben rund 800’000 Erwachsene Mühe mit Lesen und Schreiben. Ein sicherer Umgang mit der Schrift ist auch für Menschen, die hierzulande zur Schule gingen, keine Selbstverständlichkeit. Das meldete der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben. Laut letzter Pisa-Studie von 2018 verschlechterte sich die Lesekompetenz von Schweizer Schülerinnen und Schülern. Länder wie Frankreich oder Deutschland schnitten deutlich besser ab, auch kleinere Länder wie Polen oder Belgien. In ihrer Freizeit greifen immer weniger Jugendliche zum Buch, weil es immer mehr andere Medien gibt. Wobei: Mädchen lesen viel häufiger und regelmässiger Bücher, obwohl sie ähnlich oft wie ihre männlichen Kollegen surfen und auf dem Smartphone tippen.

Elektronische Medien sind die stärkste Konkurrenz für das gedruckte Buch. Weiss jeder. Andererseits: Was tun wir im Internet schon viel anderes als schreiben und lesen? Schon klar, es geht dabei ums Shoppen, Googeln, Gamen oder Netflixen. Aber eben auch ums Lesen. Seit Verbreitung des Internets wurde mehr gelesen als je zuvor – und zwar weltweit.

Buchliebhaber informieren sich zunehmend per Radio, Podcast, Internet.

Es sind zwar meist kurze Texte, die Aufmerksamkeitsspanne ist gering. Aber nicht immer. Es wird im Internet auch lang und breit diskutiert. Über richtige Bücher. Auf Plattformen, Facebook-Seiten und Hochschulservern, in Blogs, Chats und Online-Lesezirkeln. Die Moneymaker der Buchbranche strengen sich zwar mächtig an, dort ihre Produkte zu lancieren. Die Literaturszene juckt das aber wenig, sie schreibt und liest im Netz munter weiter. Allerdings vermurmeln sich Internetdiskurse meist im Privaten und verschwinden. Meinungsbildung jedoch, will sie wirksam sein, braucht Bündelung, Entwirrung, Verdeutlichung. Für diese «Ausdrücklichmachung» waren bislang Zeitungen zuständig. Oder Literaturzeitschriften; sie gingen nacheinander ein, in der Schweiz im Juli 2020 der «Literarische Monat». Buchliebhaber informieren sich nolens volens zunehmend per Radio, Podcast, Internet.

Leser sind wunderbar unauffällige Zeitgenossen mit Hang zur Selbstvergessenheit. Foto: Tages-Anzeiger

Leser sind wunderbar unauffällige Zeitgenossen – und genau das ist das Problem. Leser benötigen keine Subventionen. Sie stehen nicht im Mittelpunkt politischer Verteilungsdebatten. Museen, Theater, Kino und Konzert, sie alle brauchen Gebäude und Personal. Obwohl die Zahl der Buchleser in der Schweiz grösser ist als das Publikum anderer Kultursparten, zählen sie nicht, die Leser, weil man sie nicht sieht. Wer in ein Buch versinkt, kann bis zum Exzess lieben, hassen, denken, leiden, lachen. Bookish sein – ein irres Feeling. Nur leider: Was im Inneren beim Lesen abgeht, also das Spannendste, können Bilder nicht zeigen. Buchsendungen wie der verdienstvolle SRF-«Literaturclub» haben es deshalb schwer. Was nicht abbildbar ist, das existiert in der Mediengesellschaft nicht. Bevor ein Schriftsteller in den Nachrichten vorkommt, muss er schon sehr berühmt sein oder sehr tot.

Der Buchmarkt ist mächtig. Man sieht es nur nirgends.

Zwar weiss niemand, welche Bücher tatsächlich durchgelesen werden. Wohl aber ist bekannt, welche Sorten von Büchern gekauft werden. Ein Marktreport im Auftrag des Schweizer Buchhändler- und Verlegerverbands (SBVV) ergab 2018 für die Deutschschweiz: Von den knapp 15 Millionen gedruckten Büchern, welche im stationären Buchhandel oder online gekauft wurden, sind rund ein Drittel Romane. Dahinter folgen Sachbücher und Ratgeber mit rund 24 Prozent, danach Kinder- und Jugendbücher mit 23 Prozent, schliesslich Reisebücher (8 Prozent) und Fachbücher (7,5 Prozent) sowie Schul- und Lehrbücher.Lesen braucht öffentliche Vorbilder. Wann haben wir zuletzt einen Sportler oder Filmstar mit einem Buch gesehen? Oder eine Politikerin? Dabei ist der Literatur- und Buchmarkt – ohne Presse – der wichtigste Sektor der schweizerischen Kulturwirtschaft; sein Umsatz liegt deutlich vor Musik, Kunst und Film. Der Buchmarkt ist mächtig. Man sieht es nur nirgends. Die Buchhandlungen verschwinden; das Geschäft verlagert sich ins Internet, unsichtbar. Bücher verzetteln sich in einer Unzahl von Neuerscheinungen.

Laut Bundesamt für Statistik kamen 2019 allein in der Schweiz 15’600 neue Titel heraus. 2017 waren es 9000. Hinzu kommen Tausende von Neuerscheinungen aus dem Ausland, allein 90’000 aus Deutschland pro Jahr. Insgesamt ein ungeheurer Reichtum. Allerdings hat der Leser im Überangebot die Qual der Wahl. Die Medien lassen ihn bei der Auslese allein. Obwohl wir in einer Wissensgesellschaft leben, haben Zeitungen nur ausnahmsweise noch eine Sachbuchseite. Literaturseiten und Buchbeilagen werden eingespart. Hauptamtliche Literaturredaktoren sterben aus.

Im Lockdown stieg die Nachfrage nach Kinder- und Jugendbüchern stark an. Foto: FREI

Man muss kein besonders hellsichtiger Zeitgenosse sein, um festzustellen, dass Corona der literarischen Öffentlichkeit den Rest geben könnte. Lang geschlossene Buchläden, wegbrechende Umsätze, einstürzende Verlagsprogramme. Der SBVV spricht von Umsatzverlusten von bis zu 90 Prozent. Nun gehört Klappern zum Handwerk und Klagen zum Verbandsgeschäft. Während des Lockdown war Lesen mehr angesagt als zuvor. Viele Leser sind ihren Buchhandlungen treu geblieben. Kinder- und Jugendbücher, schon länger im Aufwind, waren noch stärker gefragt, auch E-Books. Die Onlinebestellungen stiegen teilweise rasant. Eine Bibliothek daheim kann ein Segen sein. W. Somerset Maugham meinte: «Sich das Lesen zur Gewohnheit zu machen, heisst, sich einen Ort zu schaffen, in den man sich vor fast allem Elend des Lebens zurückziehen kann.» Gut gesagt. Aber soll das alles gewesen sein? Schreiben und lesen geht auch daheim. Das Homeoffice ist geradezu eine Erfindung von Buchbegeisterten, nicht von Corona. Gleichzeitig beweist die seit Jahrzehnten steigende Zahl der Buchfestivals, Literaturhäuser, Lesungen, Poetry-Slams und privaten Lesezirkel: Wir wollen uns auch als lebendige Gemeinschaft erleben. Wir wollen öffentlich in Erscheinung treten. Herbstzeit ist Buchzeit, ist Literaturfestivalzeit, ein Fest des Lesens. Was wird kommen? Corona, sei uns gnädig.