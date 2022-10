Unterwegs mit der Deutschen Bahn – Die Unsicherheit reist mit Wer in Deutschland mit dem Zug unterwegs ist, der sollte auf alles vorbereitet sein und viel Zeit und Geduld mitbringen. Dorothea Gängel

Endstation Basel Badischer Bahnhof. Für viele beginnt jetzt das Abenteuer. Foto: Keystone

Unser Flieger landet pünktlich in Frankfurt. Zehn erholsame Tage in Cadiz liegen hinter uns, vor uns nur noch eine entspannte Zugfahrt – für meine Mutter nach Mannheim, für mich nach Basel. Der lange Weg vom Terminal zum Frankfurter Fernbahnhof wird zum Abenteuer, da meine Mutter partout nicht auf den Gepäckwagen verzichten möchte und die Strecke fast nur aus Rolltreppen besteht. Einige akrobatische Verrenkungen später lande ich erschöpft, aber glücklich, den angepeilten Zug gerade rechtzeitig zu erreichen, auf Gleis 5.

Dort vermeldet eine freundliche, unschuldige Lautsprecherstimme, dass mein Zug eine knappe Stunde Verspätung hat. Daher würde er auch nicht – wie vorgesehen – bis nach Interlaken fahren, sondern endet bereits am Basler Badischen Bahnhof. Diese Nachricht sorgt nicht gerade für Stimmung unter meinen Mitreisenden. Eine alte Dame, die bis nach Olten fahren muss, versteht nicht, warum nicht wenigstens noch Basel SBB angefahren wird. So muss sie nun zwei Mal umsteigen, um ihr Ziel zu erreichen.

Noch kein einziges Mal, so berichtet ein Pendler, sei er in den letzten fünf Jahren dank Deutscher Bahn rechtzeitig ans Ziel gelangt. Nun sei jedoch fertig.

Ein regelmässiger Pendler zwischen Amsterdam und Bern lässt sich fluchend neben mir auf der Bank nieder. Noch kein einziges Mal, so berichtet er, sei er in den letzten fünf Jahren dank Deutscher Bahn rechtzeitig ans Ziel gelangt. Daher habe er immer zwei Brötchen in Reserve dabei. Nun sei jedoch fertig, in Zukunft setze er ganz auf sein Auto. Umwelt hin oder her. Um diese geballte Ladung Wut und Ärger abzufangen, hat die Deutsche Bahn einige Studenten als «Notservice» angeheuert. Ihr Erkennungszeichen, die gelbe Mütze, haben sich einige bereits ganz tief ins Gesicht gezogen. Ob sie gewusst haben, was da auf sie zurollt?

Die Schicksale der anderen relativieren mein eigenes. Eigentlich bin ich da ja noch mal mit einem blauen Auge davongekommen. So wie auf der Hinfahrt, als ich in letzter Sekunde meinen Anschlusszug zum Flughafen erwischt habe, da mein erster Zug verspätet war. Endlich – ich bin müde und hungrig und der Badische Bahnhof ist in Sichtweite. Der Zugführer gibt sämtliche Anschlussverbindungen durch, entschuldigt sich nochmals bei den Reisenden und wünscht hörbar erleichtert eine gute Heimreise. «Nun sind Sie ja in der Schweiz, da läuft ja erfahrungsgemäss einiges besser.»





