Der brisante Fall Emanuela Orlandi – Die unsägliche Wahrheit über das Mädchen aus dem Vatikan Der Vatikan nimmt Ermittlungen im Fall Emanuela Orlandi auf – vierzig Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden der Tochter eines vatikanischen Angestellten. Oliver Meiler aus Rom

Das Symbolbild: Emanuela Orlandi wurde 1983 entführt, mit diesem Foto suchte die Familie damals nach ihr. Foto: Andrew Medichini (AP)

Warum gerade jetzt? Fast vierzig Jahre ist es her, dass Emanuela Orlandi verschwunden ist, nach einer Musiklektion in Rom. Sie war damals 15 Jahre alt, Tochter eines Mitarbeiters von Johannes Paul II., wohnhaft hinter den dicken Mauern des kleinen Kirchenstaates. Vierzig Jahre lang haben die Italiener immer neue Thesen gelesen über diesen Fall, der sie berührt wie kaum ein anderer. Ein Thriller mit allen Elementen der dunkelsten Sorte, mit abenteuerlichen und gezielt irreführenden Fährten: zu Geheimdiensten aus Osteuropa, zur römischen Mafia, zu Freimaurerlogen, in die Bank des Papstes. Und mit jedem neuen Erklärungsstrang, der ins Nichts führte, verwehte die Aussicht auf die Wahrheit etwas mehr. Vierzig Jahre lang hat die Familie Orlandi dafür gekämpft, dass das Licht nie ausgeht, dass man ihre Emanuela nicht vergisst.