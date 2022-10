Harsche Kritik an Russland – Die UNO kämpft um die Rettung des Getreidedeals Moskau will sich nicht mehr an das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine halten. Wenn Moskau nicht einlenkt, wird die Ausfuhr der dringend benötigten Nahrungsmittel zu gefährlich. Nicolas Freund

Ohne den Getreidedeal werden Exporte wieder unmöglich: Kontrolle eines Frachters mit ukrainischem Getreide in Istanbul. Foto: Yasin Akgul (AFP)

Die Ankündigung Russlands, das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine auf unbestimmte Zeit auszusetzen, wurde international heftig kritisiert. Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell schrieb auf Twitter, die Entscheidung Moskaus gefährde die wichtigste Exportroute für dringend benötigtes Getreide und Düngemittel zur Bewältigung der durch den Krieg gegen die Ukraine verursachten weltweiten Nahrungsmittelkrise.

US-Präsident Joe Biden nannte die Aufkündigung am Samstag empörend, sie werde für mehr Hunger auf der Welt sorgen. US-Aussenminister Antony Blinken sagte, Russland setze Nahrungsmittel erneut als Waffe ein. Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski verurteilte Moskaus Vorgehen: «Warum kann eine Handvoll Personen irgendwo im Kreml entscheiden, ob es Essen auf den Tischen der Menschen in Ägypten oder in Bangladesh geben wird?» Für die Ukraine sind die Exporte auch eine wichtige Einnahmequelle.

331 Schiffe mit 7,4 Millionen Tonnen Getreide

Moskau hatte am Wochenende angekündigt, das im Juli unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen ausgehandelte Abkommen aussetzen zu wollen. Die Vereinbarung sah sicheres Geleit für Getreideexporte aus der Ukraine über das Schwarze Meer vor. Anfang August liefen die ersten Getreideschiffe aus ukrainischen Schwarzmeerhäfen aus. Laut ukrainischen Angaben verliessen seither 331 Schiffe mit 7,4 Millionen Tonnen Getreide das Land.

Vor der Einigung diesen Sommer waren die Schifffahrtsrouten monatelang von Minenfeldern und der russischen Marine blockiert gewesen. Das Abkommen wurde als wichtiger Beitrag zur Sicherstellung der weltweiten Lebensmittelversorgung angesehen. Russland und die Ukraine gehören zu den grössten Exporteuren von Getreide, Mais und anderen Nahrungsmitteln. Der Krieg in der Ukraine hat weltweit die Preise für Getreideprodukte und andere Lebensmittel deutlich steigen lassen.

Russland hatte das Aussetzen des Abkommens mit Angriffen auf Schiffe der Schwarzmeerflotte begründet. Am Samstag soll der russische Marinestützpunkt in Sewastopol auf der besetzten Halbinsel Krim von Drohnen sowohl aus der Luft als auch zu Wasser angegriffen worden sein. Mindestens ein Schiff wurde dabei angeblich beschädigt, manche Quellen behaupten auch, mehrere Schiffe der russischen Marine seien getroffen worden. Moskau bezeichnete den Angriff als Terrorakt, obwohl der Marinestützpunkt, wenn der Angriff von ukrainischen Streitkräften verübt wurde, ein legitimes Kriegsziel ist.

Am Montag soll sich nun auf einen Antrag Russlands der UNO-Sicherheitsrat mit dem Thema befassen.

Russland hatte allerdings schon vor dem Angriff immer wieder mit einem Abbruch des Deals gedroht. Viele Beobachter werten deshalb die Behauptung Moskaus, man könne die Sicherheit der Schifffahrtsrouten wegen der jüngsten Angriffe nicht mehr aufrechterhalten und müsse deshalb das Abkommen aussetzen, als vorgeschoben und wenig glaubwürdig. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass ukrainische Drohnen eine grosse Gefahr für Getreidefrachter darstellen. Als akute Gefahr für den Getreidetransport galten im Sommer vor allem die Minenfelder, bei denen nicht ganz klar ist, ob sie von russischen oder ukrainischen Truppen gelegt worden waren. Mindestens ein Teil dieser Minen ist inzwischen wohl auch geräumt worden.

Am Montag soll sich nun auf einen Antrag Russlands der UNO-Sicherheitsrat mit dem Thema befassen. Ein UNO-Sprecher sagte, man sei in Kontakt mit Vertretern Russlands, um eine Fortsetzung des Abkommens zu erwirken. Wenn Moskau nicht einlenkt, wird eine Fortsetzung der Exporte aber kaum möglich sein. Die Gefahr, ohne Sicherheitsgarantie Russlands Nahrungsmittel auf dem Seeweg zu transportieren, wäre zu gross. Moskau hatte immer wieder die Sorge geäussert, dass über das Schwarze Meer auch Waffen in die Ukraine geliefert werden könnten. Die Frachter für die Getreideexporte wurden deshalb bei Istanbul auch von russischen Inspektoren kontrolliert. Ohne das Abkommen könnte Russland die Frachtschiffe nun zu Kriegszielen erklären – weil es ja in der Logik des Kreml eben sein könnte, dass sie Waffen transportieren.



