Messtürme auf 50 Meter Höhe – Die Uni Basel zählt CO₂-Teilchen in der Luft Am Aeschenplatz und an der Klingelbergstrasse in Basel steht je ein Messturm, dessen Sensoren den Gasaustausch in der Luft erfassen können. Katrin Hauser

Einer der beiden Messtürme steht an der Klingelbergstrasse in Basel. Foto: Universität Basel

Das Forschungsteam der Universität Basel betreibt zwei Messtürme, mit denen es die CO₂-Konzentration in der Luft erfassen kann. Der eine befindet sich am Aeschenplatz, der andere auf dem Unigebäude an der Klingelbergstrasse 27. Die Sensoren, die an den Türmen befestigt sind, messen sowohl den Wind wie auch den Gasaustausch in der Luft. Sie zählen sozusagen, wie viele CO₂-Teilchen pro Tag oder pro Sekunde an ihnen vorbeikommen – und wissen gleichzeitig, wie viel dieser Konzentration den Turbulenzen und wie viel dem effektiven CO₂-Ausstoss in der näheren Umgebung geschuldet ist.