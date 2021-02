Gewaltverbrechen im Gundeli – «Die Ungewissheit ist eine grosse Belastung» Wie gehen die Angehörigen der an der Dornacherstrasse verstorbenen 39-Jährigen mit dem ungelösten Gewaltverbrechen um? Ihr Schwager, Dennis Lindner, erzählt. Katrin Hauser

Der Familie fehlt ein Ort, um zu trauern. Foto: Dennis Lindner.

An jenem Morgen Anfang Februar, an dem A.K.* leblos in einem Hinterhof der Dornacherstrasse aufgefunden wurde, war sie mit ihrer Familie aus Deutschland zu einem Telefonat verabredet. Die Angehörigen konnten die 39-Jährige nicht erreichen. Einen Tag später schickte ihnen eine Freundin aus der Schweiz einen Zeitungsartikel. Darin las die Familie von A.K. zum ersten Mal von deren Tod.

«Im ersten Moment glaubt man solch eine Nachricht gar nicht. Als wir jedoch hörten, dass ihr Partner verhaftet worden war, war uns ziemlich schnell klar, dass es sich wirklich um A.K. handelt», erzählt ihr Schwager Dennis Lindner. Er hat sich bereit erklärt, über die Trauerbewältigung der Familie zu sprechen. Im Fall von ungeklärten Gewaltverbrechen ist diese enorm schwierig. «Mittlerweile sind die engsten Bezugspersonen in Behandlung, weil sie an gesundheitlichen Problemen leiden.»