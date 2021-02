Rotblau weltweit – Die ungewisse Zukunft von Marcelo Diaz Der Chilene kämpft sich von einer Knieverletzung zurück und steht vor einer Kreuzung in seiner Karriere. Verteidiger Eder Balanta und dem FC Brügge könnte es unterdessen nicht besser laufen. Tobias Müller

Nach einer Operation am Aussenminiskus steht Marcelo Diaz vor der Rückkehr auf den Platz – doch wohin führt ihn sein Weg? Foto: Keystone

Argentinien

Es waren keine einfachen Monate für Marcelo Diaz. Anfang November verletzte sich der Spielmacher von Racing Club am Knie und musste den rechten Aussenminiskus operieren lassen. Nun, nach mehr als einem Vierteljahr Absenz, kehrt der 34-Jährige langsam zurück. «Es geht mir sehr gut, ich komme wieder zu Kräften», sagte Diaz dem Sender TyC Sport. Und das ist auch nötig. Die Meisterschaft in Argentinien startet Ende diese Woche, und Diaz’ Vertrag läuft im Sommer aus. Ob der ehemalige Liebling der FCB-Fans auf eine Verlängerung seines Arbeitspapiers hinarbeitet oder ob es ihn zurück in seine Heimat Chile zieht, dazu wollte er sich nicht konkret äussern. Im Interview sagte er weiter: «Ich habe eine Entscheidung über meine Zukunft getroffen, und der Verein weiss es bereits.»