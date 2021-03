Podcast «Politbüro» – Die unbesungenen Helden des Bundeshauses Sie machen alle Arbeit – und doch kennt sie kaum jemand: die Generalsekretärinnen und Generalsekretäre der Parteien. Philipp Loser

Immer auf Draht, immer am Telefon, immer am Schaffen. Ohne Generalsekretärin Gianna Luzio (2.v.r.) würde eine Partei wie Die Mitte nicht funktionieren. Foto: Keystone

Sie arbeiten bis zur Erschöpfung, sie stehen immer unter Druck, sie sind immer erreichbar, sie bekommen allen Dreck ab – und doch kennt sie eigentlich niemand.

Ohne die Generalsekretärinnen und Generalsekretäre der Parteien würde in Bern gar nichts mehr laufen.

Die aktuelle Folge des Podcasts «Politbüro» widmet sich den unbesungenen Helden des Bundeshauses. Was machen die Generalsekretärinnen und Generalsekretäre genau? Wie gross ist ihr Einfluss? Wie hat sich der Job in den vergangenen Jahren verändert? Und was, bitte schön, ist ein «Ordre du Mufti»?

Diese Fragen erörtert Philipp Loser mit Raphaela Birrer, Markus Häfliger und Christoph Lenz. Inklusive Spezialauftritten von Gianna Luzio, der aktuellen Generalsekretärin der Mitte, und dem ehemaligen FDP-Generalsekretär Samuel Lanz.