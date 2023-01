Umstrittene Anlagepolitik – Die umweltschädlichen Investitionen der AHV Ein Teil der Beiträge für die erste Säule wird vom AHV-Ausgleichsfonds an der Börse angelegt. 34 Milliarden werden investiert, auch in Kohle, Öl und Tabak. Marie Maurisse Fanny Giroud Mathieu Rudaz

Arbeiter säubern den Cavero-Strand in Peru nach dem Unglück in der Raffinerie La Pampilla. Foto: imago, Zuma Wire

5,8 Millionen Menschen in der Schweiz sind – ohne es zu wissen – Aktionäre des Zementriesen Holcim, des US-Zigarettenherstellers Philip Morris und des französischen Ölkonzerns Total. Ihre obligatorischen Beiträge an die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) wurden in Aktien dieser Unternehmen investiert.