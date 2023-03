In einigen Regionen dürfte sich die Wohnungsknappheit im laufenden Jahr noch verschärfen, sagt Immobilienexperte Fredy Hasenmaile. Im Interview erklärt er die Hintergründe für das Problem.

Zieht die Bautätigkeit nicht an, werde sich das Problem des Wohnungsmangels kaum lösen lassen, sagt Fredy Hasenmaile, der Immobilien-Chefökonom der Credit Suisse.

Das gilt vor allem für Kantone mit hohem Siedlungsdruck, etwa Zürich, Zug, Genf, die Zentralschweiz und den Genferseeraum. Dort ist das Bevölkerungswachstum am stärksten. Doch auch im Kanton Solothurn, der vor kurzem noch einen Leerstand von über fünf Prozent hatte, sinkt das Angebot und damit auch der Leerbestand.

Herr Hasenmaile, in vielen Städten ist es bereits jetzt schwierig, eine Mietwohnung zu finden. Das gilt zunehmend auch für Gebiete ausserhalb der Zentren. Wo wird sich die Lage im Jahresverlauf besonders verschärfen?

Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) beliess den Referenzzinssatz für Wohnungsmieten auf 1,25 Prozent. Auf diesem rekordtiefen Wert liegt er seit März 2020. Eine erstmalige Erhöhung des Referenzwertes für die Mietzinsgestaltung rückt aber näher. Damit könnte auch ein Teil der Mieten in der Schweiz steigen. Die nächste Publikation des Referenzzinssatzes ist für Anfang Juni 2023 geplant. Gemäss der Einschätzung verschiedener Experten dürfte es im weiteren Jahresverlauf zu einer Erhöhung kommen. (SDA)

Für Mieter wird es also dieses Jahr noch schwieriger. Gleichzeitig wird das Kaufen auch unattraktiver, und gebaut wird wenig. Wie kommen wir da raus? Gewinnt die Bautätigkeit an Tempo?

Hier gibt es zwei ausschlaggebende Faktoren. Einerseits die Raumplanung. So wurde unterschätzt, wie viel Zeit die Umsetzung der entsprechenden Verordnungen in den Gemeinden in Anspruch nimmt. Da braucht es dringend Lösungen. Andererseits muss das Bauen wieder attraktiver und die bürokratischen Hürden abgebaut werden. Vor allem Private leiden darunter.