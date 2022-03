Kolumne Philipp Loser – Die Ukraine und wir

Wir müssen über Paul Grüninger reden, den St. Galler Polizeikommandanten, Flüchtlingshelfer und Fussballer (Schweizer Meister 1914/15 mit dem SC Brühl). Vor kurzem jährte sich sein Todestag zum fünfzigsten Mal. Es gab ein paar Beiträge über ihn am Radio und in verschiedenen Zeitungen. Das Fernsehen zeigte einen Spielfilm über sein Leben, und in St. Gallen fanden die ersten «Paul Grüninger Tage» statt. Kantonsschülerinnen und -schüler schauten gemeinsam einen Film, es gab eine Podiumsdiskussion und Workshops.