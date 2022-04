Kommandant der russischen Truppen – Die Ukraine fürchtet nun diesen Mann Alexander Dwornikow soll neuer Befehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine sein. Das lässt Schlimmes erahnen für eine mögliche neue Offensive. Frank Nienhuysen

Putins General: Alexander Dwornikow wird am 17. März 2016 vom russischen Staatschef mit dem «goldenen Stern des Helden Russlands» geehrt. Foto: Keystone

In Russland ist er ein Held, im Westen steht er auf der Sanktionsliste. Alexander Dwornikow ist 61 und wenn er seine Militäruniform anzieht, baumelt viel Gewicht an seiner Brust. Der russische General aus dem fernöstlichen Ussurijsk, nahe der chinesischen Grenze, hat in den Jahrzehnten bei den russischen Streitkräften viele Orden bekommen. Seinen wichtigsten steckte ihm Präsident Wladimir Putin am 17. März 2016 an: den «goldenen Stern des Helden Russlands». Die Ukraine fürchtet diesen Mann nun.