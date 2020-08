Aktivisten in der Krise – Die Anmassung der Klimabewegten Weil die Aktivisten nicht mehr wie Heilige behandelt werden, agieren sie gekränkt. Mit apokalyptischem Donnersound übermitteln sie ihre Botschaft. Ob sich damit Aufmerksamkeit zurückgewinnen lässt? Kaum. Sebastian Briellmann

Lange her: Im Februar 2019 war das Klima noch Thema Nummer 1. Foto: Dominik Plüss

Letzte Woche hat ein kleines Grüppchen in der Basler Innenstadt sanft daran erinnert, dass es sie noch gibt, die Klimabewegten. Und als sie dann ihre «Klimawache» abhielten, da wirkten sie zwar friedlich, irgendwie aber auch verbraucht und überholt. So richtig beachtet wurden sie von den Passanten jedenfalls nicht. Die Klimawandelbekämpfer konnten einem fast leidtun, und beim Betrachten kam der Gedanke: Werden sie es je wieder schaffen, ihr Anliegen, das ja kein kleines ist, nochmals in die Schlagzeilen zu bringen?