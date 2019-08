Die Trennung fiel Publikum und Band äusserst schwer

Die Schaffhauser Indie-Folk-Band wurde 2013 gegründet und hat seither drei Studioalben veröffentlicht. Der Leadsänger Manuel Felder wird begleitet von Patrik Muggli an der Gitarre, Daniel Fet an den Drums, Philippe Jüttner am Bass und Lucas Pfeifer am Keyboard. Spätestens der zweite Song, den die Musiker anstimmen, kommt auch spontanen Zuschauern bekannt vor. «Waterfall» ist wie «Postcards» und «Meantime Lover» einer jener Titel, die zuletzt prominent in den Schweizer Charts vertreten waren. Diese Songs erinnern seit eh und je an die britische Folk-Rock-Band Mumford and Sons.

Während das Konzert rein musikalisch begann – Manuel Felders Stimme überzeugt auch live –, wird es im Verlauf des Abends immer interaktiver: Der Sänger reisst Witze, fordert die Zuschauer auf, mit zu tanzen und zu singen. Zu Hause in Schaffhausen seien sie leider noch nie dazu gekommen, auf dem Rhein aufzutreten, deshalb freuen sie sich umso mehr über die mitreissende Kulisse mitten im Fluss.

Leichtfüssig wie E-Bike-fahren

Der Band macht es sichtlich Spass, vor dem Basler Publikum zu spielen. «Der heutige Auftritt ist wie E-Bike fahren: Einmal trampen, und es läuft. An anderen Orten ist es eher wie Trottinett fahren – bergauf», sagt Manuel Felder lachend.

Spätestens ab dieser Aussage hat der authentisch charmante Musiker die Zuschauer im Sack: Am Rheinufer wird getanzt. Doch die Uhr tickt. Denn die Konzerte des «Im Fluss»-Festivals gehen maximal – mit ganz wenigen Ausnahmen – bis um zehn Uhr abends. Der letzte Song wird angekündigt – de facto folgen noch vier weitere. Einer davon ist ganz neu und soll in den nächsten Tagen in einem Tonstudio in Polen aufgenommen werden.

Zugabe um Zugabe

Der Song gefällt dem Publikum und den Interpreten so gut, dass er als Abschluss noch einmal angestimmt wird. Über­raschend tragen The Gardener and the Tree schliesslich Dieter Wiesmanns «Bloss e chlini Stadt» auf Mundart vor: «Und wänn au uf em Globus nienetwo din Name stoot, bisch du doch en Ort, wo sich s guet läbe loot. Pfus guet – chlini Stadt.» Damit ist das perfekte Schlusswort gesprochen. Doch gehen wollen die Musiker immer noch nicht: «Mögt ihr noch einen? Wir auch.»

Der Abschied fällt beiden Seiten sichtlich schwer. Es war ein erfolgreicher Abend mit guter Musik und mitreissender Stimmung vor der bewegten Kulisse des Rheins.