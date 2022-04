Brooklyn Beckham und Nicola Peltz – Die Superhochzeit des Jahres Diesen Samstag tritt David und Victoria Beckhams Sohn vor den Traualtar. Es wird glamourös – nicht zuletzt wegen der illustren Gästeliste, auf der auch Prinz Harry und Meghan stehen. Denise Jeitziner

Ihre Hochzeit am Samstag in Florida verspricht Glamour: Brooklyn Beckham und Nicola Peltz. Foto: FilmMagic

Wenn Brooklyn Beckham und Nicola Peltz am 9. April in Florida einander das Jawort geben, wird das eine Hochzeit von royalem Ausmass. Die Beckhams jedenfalls sind so etwas wie britische Royals, einfach ohne Adelstitel und ohne Skandale. Und die Peltz’ eine schwerreiche Unternehmerfamilie aus den USA. Es wird garantiert glamourös.

Der Bräutigam

Den Style hat er vom Papa geerbt: Brooklyn mit David Beckham. Foto: Darren Gerrish/WireImage

Brooklyn Beckham wurde 1999 in ein Leben in der Öffentlichkeit hineingeboren. Seine damals 25-jährige Mama Victoria war Sängerin der berühmtesten Popgruppe der Welt, der Spice Girls. Papa David kickte sich bei Manchester United ins sportliche Hoch. Brooklyns Göttis sind Elton John und dessen Partner David Furnish, seine Gotte die Schauspielerin Liz Hurley.

Stylish von Geburt an: Brooklyn mit Papa David Beckham. Foto: Instagram/David Beckham

Mama mit 25: Victoria «Posh Spice» Beckham mit dem kleinen Brooklyn. Foto: Instagram/Victoria Beckham

Bis im Teenageralter sah es so aus, als würde Brooklyn dem Karriereweg seines Vaters folgen. Er spielte in der Akademie des FC Arsenal, hörte dann jedoch auf, weil sein Talent doch nicht für den Profifussball reichte. Etwa zur selben Zeit begann er, als Model zu arbeiten, und startete mit 16 eine Karriere als Fotograf, was vor allem am Anfang immer wieder belächelt wurde.

Ende 2021 versuchte er, als professioneller Koch durchzustarten, und lancierte die Onlinevideoserie «Cookin’ with Brooklyn». Auch dafür musste er Häme einstecken, weil seine Fähigkeiten bescheiden schienen. Die Ansprüche an den Sohn von so erfolgreichen Eltern sind extrahoch. Aber der 23-Jährige lässt sich nicht beirren, sondern hält an seinen Leidenschaften und Projekten fest.

Die Braut

Schauspielerin, Model und künftige Schwiegertochter von David und Victoria Beckham: Die 27-jährige Nicola Peltz. Foto: Getty Images

Nicola Peltz ist Tochter des milliardenschweren Unternehmers Nelson Peltz und des Models Claudia Heffner. Die 27-jährige New Yorkerin hat sieben Geschwister und arbeitet als Schauspielerin und Model.

Auch in Blockbustern wie «Transformers: Age of Extinction» war Peltz zu sehen, allerdings scheinen Kritikerinnen und Kritiker nicht allzu überzeugt von ihrem Talent: Bereits zweimal wurde sie für die Goldene Himbeere als schlechteste Nebendarstellerin nominiert. Nicola Peltz ist genau wie Brooklyn Beckham ein ausgesprochener Familienmensch. So trägt sie ein Tattoo mit dem Spruch «Familie an erster Stelle» in hebräischer Schrift.

Die Liebesgeschichte

Vor Nicola Peltz datete Brooklyn Beckham verschiedene berühmte Frauen, unter anderem die amerikanische Schauspielerin Chloë Grace Moretz, das kanadische Model Lexi Wood und das englische Model Hana Cross. Kennen gelernt hat sich das Brautpaar bereits 2017 beim Coachella-Festival, zusammen sind die beiden jedoch erst seit Herbst 2019. Jedenfalls wurden sie nach der Halloweenparty von Leonardo DiCaprio erstmals gemeinsam abgelichtet: Sie war als Catwoman im knallengen Latex-Ganzkörperdress verkleidet, er als Brooklyn Beckham.

Seither posten sie regelmässig Turteltäubchenbilder und überhäufen einander auf Instagram regelmässig mit Zuneigungsbekundungen. Oder sie lassen sich neue Tattoos stechen, um ihre Liebe zu demonstrieren. Nicola trägt Brooklyns Vornamen auf ihrer Haut, er unter anderem ein Tattoo von Nicolas Augen im Nacken.

Die Verlobung

Im Juli 2020, also nach knapp neun Monaten Dating, besorgte der damals 21-jährige Brooklyn Beckham einen Haufen Blumen und Kerzen, dazu einen 300’000 Franken teuren Diamantring und ging in einem Hotel vor ihr auf die Knie.

Nach der entscheidenden Frage habe sie aber erst mal fünf Minuten lang geweint. «Ich habe geschwitzt. Es waren sehr lange fünf Minuten», sagte er später in einem Interview.

Die frohe Botschaft verkündete das Paar später – natürlich – via Instagram. Nicola Peltz trägt darauf ein gelbes Kleid, designt von der Schwiegermama in spe, Victoria Beckham. Das Foto hat Brooklyns zehnjähriges Schwesterchen Harper Seven geschossen. Eigentlich hätten die beiden schon viel früher heiraten wollen, aber die Corona-Pandemie vermieste ihnen die Pläne.

Der Ehevertrag

Wer meint, die amerikanische Schauspielerin würde den Beckham-Sprössling vor allem wegen seines Geldes heiraten, liegt komplett daneben. Das Vermögen ihrer Familie wird auf etwa 1,6 Milliarden Franken geschätzt, jenes der Beckhams «nur» auf etwas über 460 Millionen. Damit bei einer allfälligen Scheidung kein Krach ums Geld losgeht, hat das Brautpaar einen Ehevertrag unterzeichnet. Details sind bislang nicht an die Öffentlichkeit gelangt.

Der Peltz-Clan und die Beckhams scheinen sich gut zu verstehen. Die jeweiligen Vermögen sollen jedoch im Fall einer Scheidung von Nicola Peltz und Brooklyn Beckham in der Familie bleiben. Foto: Instagram/Victoria Beckham

Das Hochzeitsfest

Geheiratet wird nach jüdischer Tradition, da Nicola Peltz’ Familie gläubig ist. Einer ihrer älteren Brüder wird sie zum Altar führen. Brooklyn wiederum hat seine Geschwister Cruz (17), den Sänger, und Romeo (19), den Profifussballer, als Trauzeugen gewählt. David Beckham soll als Tätschmeister durch das Fest führen. Gut möglich, dass auch Harper Seven eine Aufgabe hat.

Seit einer halben Ewigkeit befreundet: David Beckham und Snoop Dogg, der an der Party für den Sound sorgen wird. Foto: Getty Images

Die 3-Millionen-Dollar-Hochzeitsparty soll in Palm Beach auf einem schlossähnlichen Anwesen der Brautfamilie stattfinden mit 27 Zimmern, einem riesigen Garten mit Pool und direktem Zugang zum Meeresstrand. Als Gast-DJ ist Snoop Dogg angekündigt, der gut mit David Beckham befreundet ist. Dieser entspannt sich derzeit gemeinsam mit Victoria und den Kindern Cruz und Harper auf einer Jacht in Florida, bevor die grosse Party steigt.

Das Brautkleid

Zwar ist Nicola Peltz’ künftige Schwiegermama Victoria Beckham Modedesignerin, sie hat sich jedoch für ein Hochzeitskleid von Pierpaolo Piccioli aus dem Hause Valentino entschieden. Zur Anprobe ist das Paar extra zum Hauptsitz in Rom geflogen. Was Brooklyn Beckham tragen wird, ist noch nicht durchgesickert, Details zu Peltz’ Traumkleid ebenfalls nicht. Zur Einstimmung: So sieht eins der jüngsten Designs von Piccioli für Maison Valentino aus.

Die Bildrechte für die Hochzeit soll sich die britische «Vogue» gesichert haben. Angeblich gilt deshalb für die Partygäste am Samstag ein Social-Media-Fotoverbot.

Die Gäste

Das Paar hat zahlreiche Promifreundinnen und -freunde der Familie auf die illustre Gästeliste gesetzt. Unter anderem sind alle Spice Girls eingeladen, dazu Eva Longoria, Gigi Hadid, Ex-Fussballer Phil Neville, Starkoch Gordon Ramsay, Madonnas Sohn Rocco Ritchie und die Schwestern Nicole und Sofia Richie.

Kommen sie oder kommen sie nicht an die Hochzeitsparty? Auf der Gästeliste sollen Prinz Harry und Meghan Markle jedenfalls stehen. Foto: Getty Images

Am sehnlichsten erwartet – zumindest von Royalfans und der britischen Boulevardpresse – werden jedoch Prinz Harry und Meghan Markle. Die beiden sollen ebenfalls auf der Gästeliste stehen. Vielleicht im Gegenzug dazu, dass sie Victoria und David Beckham zu ihrer eigenen Hochzeit auch eingeladen haben?

David und Victoria Beckham bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im Mai 2018 in Windsor. Foto: AFP via Getty Images

Denise Jeitziner ist Redaktorin im Ressort Leben und Teil des Newsletter-Teams von «Der Morgen». Vor dem Einstieg in den Journalismus hat sie Rechtswissenschaften studiert und weder das eine noch das andere je bereut. Mehr Infos

