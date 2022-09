Flâneur-Festival in Basel – Die Tramschienen wurden also doch genutzt Noch bis Samstag sind Falknerstrasse und Gerbergasse Festgelände. Essen, trinken, sehen und gesehen werden, ohne dass das Tram dazwischen fährt. Ein Augenschein. Daniel Aenishänslin

Das Flâneur-Festival lädt in der Falknerstrasse zum Flanieren ein. Rechts eine fahrbare Bar der Markthalle. Die Tramschienen wurden also doch noch genutzt. Foto: Dominik Plüss

Kaum vorstellbar. Allenfalls noch während der Fasnacht. Am Donnerstag, Freitag und Samstag dieser Woche macht das Tram in der Falknerstrasse dem Flâneur-Festival Platz. Das Publikum ist früher da, als das Festival aufgebaut ist. Nach 18 Uhr sind die letzten Aufbauarbeiten noch in Gang.