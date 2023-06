Spektakel im Botanischen Garten – Die Titanwurz blüht! Bis Montag um 22 Uhr soll die Riesenblume noch etwas weiter aufgeben. Danach wird sie ihren unverkennbaren Duft verströmen, der ihr auch den Namen Leichenblume eingebracht hat.

Das dreitägige Spektakel hat begonnen – die Titanwurz im Botanischen Garten der Universität Basel blüht. Foto: Nicole Pont

Im neu erbauten Tropenhaus des Botanischen Gartens spielt sich zurzeit ein Spektakel ab. Nach Jahren des Wartens blüht die Titanwurz wieder. Bei der gefährdeten Regenwaldpflanze aus Sumatra handelt es sich um die grösste Blume der Welt, die bis zu drei Meter gross werden kann.

Das letzte Mal bekamen die Basler die blühende Pflanze in den Jahren 2011, 2012 und 2014 zu sehen. Während seiner dreitägigen Blütezeit pilgerten jeweils Zehntausende Besucher in den Botanischen Garten.Einmal blühte die Basler Titanwurz vom Publikum «ungesehen» während der Corona-Pandemie.

Unförmiger Penis der Titanen

«In den ersten Stunden nach dem Aufblühen stinkt der Kolben nach Aas und lockt Bestäuber wie Aaskäfer und Aasbienen an», schreibt der Botanische Garten auf seiner Website. Das hat die Titanwurz, die mit dem einheimischen Aronstab verwandt ist, in anderen Ländern auch den Namen Leichenblume eingebracht. Auf Lateinisch heisst die Titanwurz «Amorphophallus titanum», was so viel wie «unförmiger Penis der Titanen» bedeutet.

Noch vor wenigen Jahren war das Blühen der Titanwurz eine Sensation. Doch wie die Universität Basel schreibt, haben sich «das gärtnerische Wissen und die Kulturbedingungen im neuen Tropenhaus des Botanischen Gartens stark verbessert.» Dennoch werde die Pflanze in Basel vermutlich nur alle zwei bis drei Jahre zum Blühen kommen.

Um allen einen Blick auf das seltene Spektakel zu ermöglichen, hat der Botanische Garten heute Montag bis 23 Uhr geöffnet.



dis

