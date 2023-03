Rund 3 Millionen – Die Tillotts Pharma AG investiert in Rheinfelden Das Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Rheinfelden eröffnete am vergangenen Freitag seine aufgewerteten Räumlichkeiten. Mit vor Ort war der Stadtrat. Linus Schauffert

Das Pharmaunternehmen Tillotts Pharma AG gehört seit 2009 zur japanischen Zeria Pharmaceutical. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

175 Mitarbeitende beschäftigt die Tillotts Pharma AG an ihrem Hauptsitz in Rheinfelden. Das sind 78 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Klar, dass die Firma, die auf entzündliche Darmerkrankungen und ansteckende Krankheiten spezialisiert ist, da auch mal ins Arbeitsumfeld investieren muss.

Dies tat sie in den vergangenen Monaten, wie die «Neue Fricktaler Zeitung» (NFZ) berichtet. Für die Erneuerung des Hauptsitzes nahm das Unternehmen 3 Millionen Franken in die Hand. Damit wurden 1655 Quadratmeter auf drei Stockwerken umgestaltet.

Am vergangenen Freitag wurden die Räumlichkeiten im Dienstleistungszentrum B15 nun wieder eröffnet. Vor Ort war mit Vizeammann Walter Jucker, Claudia Rohrer und Dominik Burkhardt auch ein Teil des Rheinfelder Stadtrats.

Modernste Technik in den Büros

CEO Thomas A. Toth von Kisker sagte der NFZ: «Ich möchte, dass die Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen. Deswegen sind schöne Büros wichtig, die Leute sollen sich wohlfühlen.» So sind die Räume nun offen und mit modernster Technik ausgestattet. Ausserdem wurde für die barrierefreie Gestaltung der Räume mit dem Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil LU zusammengearbeitet.

Der Hauptsitz der Tillotts Pharma AG ist seit 2008 in Rheinfelden, und seit 2009 gehört sie zur japanischen Zeria Pharmaceutical. In dieser Zeit konnte sie ihren Umsatz jährlich steigern – aktuell beträgt er rund 250 Millionen Franken pro Jahr. Die Medikamente und Therapielösungen von Tillotts sind mittlerweile in 65 Ländern erhältlich. Einen weiteren Schweizer Produktionsstandort hat die Firma in Ziefen BL.

