Beide Basel rufen zu Mithilfe auf – Die Tigermücke ist stärker denn je Der invasive «Tiger» konnte in gewissen Gebieten gestoppt werden, in anderen jedoch nicht. Nun werden die Massnahmen im Kampf gegen die Mückenart wieder intensiviert.

Mücken mit verdächtiger schwarz-weisser Musterung können der Meldestelle unter muecken-schweiz.ch gemeldet werden Foto: James Gathany

Die Tigermücke breitet sich in der Region Basel weiter aus. Insbesondere Freizeitgärten sind gemäss Behördenangaben zunehmend Hotspots für die Vermehrung von Tigermücken. Die Stadtgärtnerei will deshalb die Beratung in den betroffenen Gartenarealen intensivieren.

So sollen die Pächterinnen und Pächter bei der Umsetzung von Bekämpfungsmassnahmen vor Ort vermehrt unterstützt werden, wie das Basler Gesundheitsdepartement und das Bau- und Verkehrsdepartement am Mittwoch mitteilten. Zudem würden zusätzliche Netze und Gummizüge zum Abdecken von Regentonnen abgegeben. Auch erhielten die Pächterinnen und Pächter für die Behandlung nicht vermeidbarer Brutstätten ein biologisches Larvizid.

So macht man der Tigermücke das Leben schwer Infos einblenden Auf Pflanzenuntersetzer und Wasserbehälter in Gärten und auf ungedeckten Terrassen verzichten

Ungenutzte Behältnisse sollten entweder umgedreht oder unter einem Dach gelagert werden, damit sich kein Regenwasser sammeln kann

Regentonnen sollten mückendicht verschlossen werden, zum Beispiel mit einem Netz

Gefässe wie Tiertränken und Kinderplanschbecken sollten wöchentlich entleert werden

Die hohe Zahl an potenziellen Brutstätten in Gärten begünstige die Vermehrung von Tigermücken besonders, wie sich vergangenes Jahr vor allem Freizeitgartenverein Milchsuppe gezeigt habe, heisst es weiter. Trotz Sensibilisierung der Pächterinnen und Pächter sowie Bekämpfungsmassnahmen habe sich das betroffene Tigermücken-Gebiet weiter vergrössert. (Hier gehts zum Interview mit der Tigermücken-Spezialistin Ann-Christin Honnen: «Es gibt Orte in der Region Basel, an denen man nicht mehr draussen sitzen möchte»)

Die Tigermücke hat sich bereits in den Basler Quartieren St. Johann und Kleinhüningen ansiedeln können. Im Neubadquartier sind vergangenes Jahr nur noch in einer einzigen Falle zwei Tigermückeneier aufgetaucht. Dies beweist gemäss Behörden, dass die Umsetzung der Präventionsmassnahmen durch Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Bekämpfung auf öffentlichem Grund durch kantonale Stellen wirkungsvoll ist.

Auch der Kanton Baselland ruft die Bevölkerung in einer Mitteilung vom Mittwoch dazu auf, sich an der Bekämpfung der Tigermücke zu beteiligen. Insbesondere sollen Brutstätten in stehendem Wasser in Gärten und auf Terrassen vermieden werden. Die Tigermücke werde laufend in weitere Gebiete verschleppt. Die Ausbreitung der etablierten Population in Birsfelden – der einzigen auf Baselbieter Boden – habe mit Hilfe der Gemeinde und der Pächterinnen und Pächter des betroffenen Freizeitgartens gestoppt werden können. «Dieses Beispiel zeigt, wie zentral die Mithilfe der Bevölkerung ist», halten die Kantonsbehörden fest. Mücken mit verdächtiger schwarz-weisser Musterung können der Meldestelle unter muecken-schweiz.ch gemeldet werden.

Die ursprünglich in Südostasien beheimatete Tigermücke hat sich durch menschliche Aktivitäten auf allen Kontinenten verbreitet. Das Insekt misst zwischen fünf und zehn Millimeter und ist an seinen schwarz-weiss gestreiften Beinen zu erkennen. Die Tigermücke kann verschiedene tropische Krankheiten wie das Dengue-, Zika- und Chikungunya-Virus übertragen.

SDA/bor

