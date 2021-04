Jetzt auch in Birsfelden und im Neubad – Tigermücke dringt immer weiter in Stadt und Agglo vor Die Fläche mit festen Tigermücken-Populationen hat sich binnen eines Jahres fast verdoppelt. Die beiden Basel rufen mit einer Informationskampagne zum Kampf auf – die wichtigsten Massnahmen.

Lästig, tagesaktiv und urban: Die Tigermücke gilt im Vergleich zu anderen Arten als besonders aggressiv. Foto: Keystone (Ennio Leanza)

Die Gesundheitsbehörden beider Basel beobachten mit Sorge die Verbreitung der Tigermücke. Die aus Südostasien stammende, besonders aggressive Mückenart habe sich hier in manchen Gebieten bereits fest angesiedelt, schreibt das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt am Mittwoch.

Namentlich in den Quartieren St. Johann und in Kleinhüningen finde man etablierte Populationen. Die Überwachung durch das Schweizerische Tropen- und Public Health-Instituts (Swiss TPH) zeige, dass sich die betroffene Fläche von 2019 bis 2020 deutlich von 97 auf 173 Hektaren vergrössert habe.

Appell an die Bevölkerung

Die Plagegeister haben inzwischen aber auch das Baselbiet entdeckt: «Nachdem im Jahr 2019 erstmals Larven der Tigermücke im Kanton Basel-Landschaft nachgewiesen wurden, wurde 2020 eine etablierte Population ist Birsfelden festgestellt», teilt die Bau- und Umweltschutzdirektion mit.

Vor diesem Hintergrund richten die beiden Basel einen Appell an die Bevölkerung: Mit Vorsichtsmassnahmen auf dem Balkon, auf Terrassen und im Garten gelte es, die Populationen so gut wie möglich in Schach zu halten. Im Visier haben die Behörden kleine und grössere Wasserstellen, die den Mücken als Brutstätten dienen. Mit folgenden Vorkehrungen kann man ihnen das Leben erschweren:

auf Pflanzenuntersetzer und Wasserbehälter in Gärten und ungedeckten Terrassen verzichten

ungenutzte Behältnisse sollen entweder umgedreht oder unter einem Dach gelagert werden, damit sich kein Regenwasser sammeln kann

Regentonnen sollen zum Beispiel mit einem Netz mückendicht verschlossen werden

Gefässe wie Tiertränken und Kinderplanschbecken sollten wöchentlich entleert werden

Um das Wissen über die Tigermücke zu verbreiten und zur Mithilfe aufzurufen, haben die Kantone Aufklärungskampagnen lanciert. Dazu gehören etwa in verschiedenen Sprachen verfasste Merkblätter, die man zum Beispiel in Freizeitgärten aushändigen will. Das Kantonale Laboratorium in Basel-Stadt hat überdies Bekämpfungszonen definiert, in denen die Tigermücke besonders präsent ist und in denen Bewohner zusätzlich informiert werden sollen.

Mückenfunde melden

Zur Tigermücken-Überwachung ist man zudem froh um Hinweise aus der Bevölkerung. So sind etwa die Tigermückenfunde in Birsfelden und im Basler Neubad-Quartier – in letzterem besteht die Gefahr einer Ansiedlung – Meldungen aufmerksamer Bürger zu verdanken. Mücken mit verdächtiger schwarz-weisser Musterung können der Meldestelle unter www.muecken-schweiz.ch gemeldet werden.

Die gefärbten Bereiche auf der Karte zeigen die Gebiete, in denen die Tigermücke bereits vorkommt und zu bekämpfen ist. Karte: Kantonslabor BS

Das Insekt mit dem Übernamen Tigermoskito ist vor allem unangenehm, aber auch potenziell gefährlich. «Die Tigermücke ist sehr lästig, tagaktiv und brütet vorwiegend im Siedlungsraum», schreibt die Baselbieter Gesundheitsdirektion. Ihr Stich könne starke Hautreaktionen verursachen. Die Mückenart sei zudem eine potenzielle Überträgerin von Krankheitserregern – vorausgesetzt, es sind Krankheitsträger vorhanden, bei denen sich die Mücke infizieren kann. In der Schweiz seien bisher aber noch keine solchen Krankheitsübertragungen dokumentiert. «Deshalb wird das Übertragungsrisiko heute als klein eingeschätzt.»

