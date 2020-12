Hinter Basler Fassaden – Die tiefen Abgründe der Einsamkeit Seit Beginn der Corona-Pandemie rufen fünfmal mehr Menschen mit Suizidgedanken bei der Dargebotenen Hand Basel an. Eine Reportage vor Ort wirft ein Licht auf die Schicksale, die sonst meist verborgen bleiben. Katrin Hauser

Im Büro der Dargebotenen Hand hat man das Gefühl, als würde man in diese Wohnungen reinzoomen und dann noch weiter rein, in die Menschen, die dort wohnen. Bild: Dominik Plüss

Es klingelt bei der Nummer 143 in Basel. Ein Mann ist am Apparat. Er spricht wirr, erzählt, er sei früher gefoltert worden – «schlimmer als in einem KZ». Wieso ihm das passieren musste, will er wissen. Seine Stimme ist eindringlich, ja, fast wirkt es, als wolle er provozieren. «Ich weiss nicht, weshalb Ihnen das passiert ist», antwortet Sue. Ihr Tonfall ist der Gegenpol zu seinem: Sie entschleunigt, in einem weichen, kehligen Berner Dialekt. Sue ist eine von 40 Freiwilligen und wacht an diesem Abend Ende November über den Telefonanschluss der Dargebotenen Hand Basel, dem Sorgentelefon der Region.