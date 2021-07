Italien nach EM-Triumph – «Die Three Lions wurden gezähmt, wir haben sie in Welpen verwandelt» In einem dramatischen EM-Finale geht das Spiel Italien – England mit 3:2 im Elfmeterschiessen zu Ende. Hier die Reaktionen. Samina Stämpfli , SDA

Der Italienische Torwart Gianluigi Donnarumma wird in Italien als Held gefeiert. keystone-sda.ch

Während die italienische Presse Torwart Gianluigi Donnarumma als Helden und sich selber als Sieger feiern, übertrifft sich die englische Presse mit herzzerreissenden Schlagzeilen. So titelt die «Daily Mail»: «Es endet alles in Tränen», dicht gefolgt von Bildern der enttäuschten Nationalspieler. Der «Mirror» fügt an: «Englands zerbrochener Traum. Unerträgliche Schmerzen – die heldenhaften Three Lions verlieren im Elfmeterschiessen.» Und dann trocken wie gewöhnlich die «BBC»: «Es schmerzt für England. Das ist normal.»

Der britische Premierminister Boris Johnson übernimmt dafür diesmal den einfühlsamen Part: Er hat der englischen Fussball-Nationalmannschaft trotz der Niederlage gratuliert und Trost gespendet: «Das war ein herzzerreissendes Ergebnis am Ende der EM», schreib Johnson am späten Sonntagabend bei Twitter.

Sie hätten dennoch wie Helden gespielt, schrieb der konservative Regierungschef und lobte: «Sie haben die Nation stolz gemacht und verdienen grosse Anerkennung.»

Auch Prinz William twitterte synchron mit Johnson, vergass aber nicht, wie es sich für einen Prinzen gehört, den Azzurri zu gratulieren: «Herzzerreissend. Gratulation Azzurri zu einem grossartigen Sieg. England, ihr seid alle so weit gekommen, aber leider war diesmal nicht unser Tag. Ihr könnt Eure Köpfe erhoben halten und so stolz auf euch sein. Ich weiss, da kommt noch mehr.»

Doch die Italiener lassen sich ihren Ruhm nicht nehmen

«Die Three Lions wurden gezähmt, wir haben sie in Welpen verwandelt», schreibt die italienische Zeitung «Gazzetta dello Sport» und fügt an: «Italien, wir lieben dich wie verrückt: Wir sind Europameister. Football is coming home. Das können wir singen, oder sogar schreien ohne Majestätsbeleidigung zu riskieren. Weil der Fussball auch in Italien zu Hause ist, einem wunderschönen azurblauen Haus. Wir sind auf dem Dach Europas.»

Realität noch süsser als die Träume

Die italienische Sportzeitung «Tuttosport» titelt «Die Realität ist noch süsser als die Träume. Das Dunkel von 2018 ohne WM und ohne Hoffnung ist eine weit entfernte Erinnerung: Die Nationalmannschaft blüht in Wembley wieder auf.» Die Zeitung «Il Messaggero» hängt an: «Italien ist Europameister, England im Elfmeterschiessen besiegt. Donnarumma hypnotisiert Wembley, der Pokal gehört uns.»

