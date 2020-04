Mord von Metzerlen-Mariastein – Die Täter stehen bald vor Gericht Ein falscher Tipp um Millionenbeute kostete den früheren Gemeindepräsidenten von Metzerlen-Mariastein Ivo Borer das Leben. Kurt Tschan

Die Bluttat erschütterte die malerische Leimentaler Gemeinde Metzerlen-Mariastein. Foto: Wikipedia/Yesuitus2001

Ein 40-jähriger Holländer und ein 43-jähriger Serbe sollen Ivo Borer, den früheren Gemeindepräsidenten von Metzerlen-Mariastein, am 14. März 2010 in seinem Haus so schwer verletzt haben, dass er später im Spital seinen schweren Kopfverletzungen erlag. Die beiden mutmasslichen Täter befinden sich in Haft. Der Fall wird vor dem Richteramt Dorneck-Thierstein verhandelt werden.