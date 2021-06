Schon nur die Auswahl in dieser Bildstrecke zeigt die Vielfalt der Kunst, die in Basler Galerien und Kunsträumen sowie Museen und Institutionen zu sehen ist. Dieses Bild aus der Einzelausstellung «Homesick» von Laura Langer ist in der Galerie Weiss Falk zu sehen.

Foto: Ellie de Verdier / Courtesy: Weiss Falk and the Artist