Experte zum Erfolg der Neonazis – «Die Szene in der Schweiz hat ein bedeutendes Potenzial» Eine Videoreportage der Redaktion Tamedia zeigt erstmals auf, wie sich Schweizer Neonazis im In- und Ausland vernetzen und dank Corona neue Anhänger gewinnen. Experte Damir Skenderovic erklärt, wie das möglich ist. Adrian Panholzer Nicolas Fäs

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden «Im Untergrund – Das rechtsextreme Netzwerk der Schweiz»: Die exklusive Videodokumentation der Redaktion Tamedia über das Schweizer Neonazi-Netzwerk. Video: Kurt Pelda, Nicolas Fäs, Adrian Panholzer, Boris Gygax

Recherchen der Redaktion Tamedia, präsentiert in einem 40-minütigen Film, zeigen erstmals ein Netzwerk von Neonazis, das sich durch die ganze Schweiz zieht und enge Verbindungen zu rechtsextremen Gruppierungen im Ausland pflegt. Für Damir Skenderovic, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Freiburg und Experte für Rechtsextremismus, passt das ins historische Bild: Im Vergleich zum Ausland habe die Neonazi-Szene in der Schweiz viel mehr Freiheiten und sei dadurch immer wieder eine Drehscheibe für den internationalen Rechtsextremismus gewesen.