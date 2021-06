Abstimmung über das CO₂-Gesetz – Die Swiss wehrt sich gegen den Euro-Airport Die Schweizer Fluggesellschaft kritisiert den Wettbewerbsnachteil für Zürich. Die geplante Flugticketabgabe wird sich am Euro-Airport Basel-Mulhouse kaum durchsetzen lassen. Thomas Dähler

Dem Euro-Airport Basel-Mulhouse dürfte die geplante Schweizer Flugticketabgabe mehr Flugpassagiere zuführen. Foto: zvg

Die Flugticketabgabe führt zu einem Wettbewerbsvorteil für den Euro-Airport Basel-Mulhouse. Das will die Swiss International Air Lines nicht akzeptieren. «Es braucht zwingend eine politische Lösung dieses Problems, bevor die Flugticketabgabe eingeführt wird», sagt Swiss-Sprecherin Karin Müller der BaZ.

Die Swiss hat allen Grund, sich vor der Verlagerung eines Teils des Flugverkehrs an den Euro-Airport zu fürchten. Am 13. Juni stimmt die Schweiz über das CO₂-Gesetz ab, das eine Schweizer Flugticketabgabe vorsieht. Zwar heisst es in der dazugehörigen Verordnung, die sich zurzeit in der Vernehmlassung befindet, die Flugticketabgabe werde auch auf Abflügen auf dem Flughafen Basel-Mulhouse erhoben, «wenn diese nach schweizerischen Verkehrsrechten erfolgen». Doch so einfach ist das nicht. Gemäss dem eben erst erneuerten Staatsvertrag muss die Schweiz für eine neue Steuer Frankreich konsultieren.