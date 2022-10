«Los emol» – der BaZ-Podcast – Die Swiss Indoors: Gestern, heute – und morgen? Tennis auf höchstem Niveau und eine volle St. Jakobshalle: Die Swiss Indoors sind wieder zurück. Wir sprechen mit Marco Chiudinelli und Bernhard Schär über die Bedeutung des Mega-Events in Basel. Oliver Gut Tobias Müller

Weltklasse-Tennis ist zurück in Basel, endlich! Nach zwei Jahren Corona-Pause schlagen die besten Profis der Welt wieder in der St. Jakobshalle auf. Und auch ohne Roger Federer konnte Turnierorganisator Roger Brennwald im Vorfeld ein überaus starkes Teilnehmerfeld präsentieren: Carlos Alcaraz (ATP 1), Casper Ruud (3), Felix Auger-Aliassime (9) und Andy Murray (49) sind nur ein paar der vielen grossen Namen, die in der Brüglinger Ebene in diesen Tagen ihr Können zeigen.



Und dann sind da natürlich noch die Schweizer, allen voran der Romand Stan Wawrinka, der sich mit seinem Triumph in der ersten Runde gegen Ruud in die Herzen der Basler Fans spielte – und danach Tränen der Freude vergoss.

BaZ-Sportchef Oliver Gut diskutiert mit BaZ-Kolumnist Marco Chiudinelli, dem ehemaligen SRF-Sportjournalisten Bernhard Schär und René Häfliger (v.l.) über die Swiss Indoors.

Mit dem langjährigen Sportjournalisten Bernhard «Berni» Schär und dem BaZ-Kolumnisten sowie SRF-Experten Marco Chiudinelli reden wir über die Bedeutung des ATP-500-Turniers für die Region Basel und den Schweizer Sport, welche Folgen der Rücktritt von Roger Federer hat und warum genau dieser eine Chance sein kann, damit die Swiss Indoors auch in Zukunft so beliebt sind, wie sie es in den letzten 52 Jahren waren.



Einer Meinung sind sich die beiden Tennis-Kenner in mehreren Punkten – doch am klarsten ist für Schär wie Chiudinelli: «Wie gross das Interesse an Weltklasse-Tennis in Basel und ohne Federer ist, wird man erst vom nächsten Jahr an sehen.»

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos Tobias Müller schrieb seinen ersten Artikel für die Basler Zeitung im Jahr 2011 und ist seit 2018 als redaktioneller Mitarbeiter tätig. Er beschäftigt sich vor allem mit Themen aus der Leichtathletik, dem Fussball sowie dem Freizeitsport. Mehr Infos

