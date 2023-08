Outlaws – Die SVP verzweifelt an Basel (und umgekehrt) Die Schweizerische Volkspartei wird in diesem Herbst mit grosser Wahrscheinlichkeit keinen Sitz im Stadtkanton gewinnen. Sebastian Briellmann

Schwierige Aufgabe für Pascal Messerli: Es ist in Basel-Stadt nicht nur angenehm, Präsident der SVP zu sein. Foto: Kostas Maros

Am Samstag ist alles ein bisschen anders, ein bisschen Ausnahmezustand für die Basler SVP sogar, da ihre Delegation in der schicken Swiss-Life-Arena in Zürich am nationalen Wahlkampfauftakt der Partei etwas ganz Ungewöhnliches erfährt: