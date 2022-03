Krieg in der Ukraine – Die SVP und ihr Problem mit Wladimir Putin In keiner anderen Partei wird Wladimir Putin so viel Verständnis entgegengebracht wie in der SVP. Zuletzt hat Andreas Glarner dem Westen die Schuld am Krieg gegeben. Woher kommt die Faszination für Putins Russland? Markus Häfliger Philipp Loser Thomas Knellwolf

Als der Krieg erst eine schreckliche, aber eigentlich undenkbare Möglichkeit war, als die russischen Truppen noch nicht überall in der Ukraine im Angriff waren (vor einer Ewigkeit also), da sagte SVP-Nationalrat Franz Grüter einen Satz, der ihn bis heute verfolgt. Eine Deeskalation der Lage, so liess sich der Präsident der Aussenpolitischen Kommission im «Blick» zitieren, sei vermutlich nur möglich, wenn Russland die Garantie erhalte, dass die Ukraine nicht in die Nato eintrete.

Der Satz machte Grüter medial zum «Putin-Versteher». Er selber fühlte sich falsch wiedergegeben, falsch verstanden, ungerecht behandelt. Grüter war nie in Russland; er habe keine spezielle Beziehung zu Russland, seine damalige Aussage – die er vor Kriegsausbruch machte – sei völlig aus dem Kontext gerissen wurden, sagt der SVP-Nationalrat. «Das war echt daneben.»

Erst kürzlich, der Krieg war eine schreckliche Realität geworden, reiste Grüter mit Bundespräsident Ignazio Cassis an die polnisch-ukrainische Grenze. «Ein Krieg kennt immer nur Verlierer. Das Leiden der Menschen ist gross», schrieb er später in einem öffentlichen Tagebuch für die «Weltwoche». Angst und Verunsicherung der Frauen, die Ehemänner und Hab und Gut zurückgelassen hätten, würden unter die Haut gehen.

Grüter erzählt seither oft vom Besuch an der Grenze. An parteiinternen Veranstaltungen zeigt er Bilder, er vermittelt die Stimmung, wirbt für humanitäre Hilfe. «Ich fokussiere mich dabei auf jene Dinge, die ich beeinflussen kann.»

Glarner gibt die Schuld dem Westen

Die politische Gewichtung übernehmen andere aus Grüters Partei. Und sorgen damit dafür, dass die SVP ganz natürlich und immer mehr zu jener Schweizer Partei wird, aus der Wladimir Putin am meisten Verständnis entgegengebracht wird. Ganz egal, ob das Franz Grüter daneben findet oder nicht.

Das jüngste Beispiel stammt von SVP-Nationalrat Andreas Glarner, der in einem Artikel für die «Schweizerzeit» dem Westen die Schuld für den Angriff auf die Ukraine gibt. Die USA hätten 2014 die damalige russlandfreundliche Regierung in der Ukraine aus dem Amt geputscht: «Durch den Putsch der US-Amerikaner genötigt, besetzte Russland die Krim.»

Schuld am aktuellen Überfall Russlands auf die Ukraine sind für Glarner demnach der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und «der Westen». Glarner präsentiert ihnen auch seine Friedenslösung. Sie besteht darin, dass die Ukraine die Krim und den Donbass aufgibt und auch alle anderen Forderungen der russischen Aggressoren akzeptiert. «Wenn dieses Angebot nicht angenommen wird», findet Glarner, «sind die EU und die USA ganz klar schuld an jedem weiteren Opfer dieses Krieges.»

Der Artikel von Glarner sorgte für Ärger – und zwar innerhalb der Kantonalpartei, deren Präsident Glarner ist. Laut Darstellung der «Aargauer Zeitung» kam es am 22. März an einer Fraktionssitzung der SVP Aargau zu einem «Eklat». Am Rande der Sitzung hätten die beiden Regierungsräte Jean-Pierre Gallati und Alex Hürzeler ihren Kantonalpräsidenten wegen dessen «Schweizerzeit»-Artikel heftig kritisiert. Unter anderem soll Gallati zu Glarner gesagt haben, er sei «kein Putin-Versteher, sondern ein Putin-Verehrer».

Glarner selber bezeichnet den Artikel in der AZ als «Schrott». Ja, er habe Diskussionen mit Gallati zur Ukraine gehabt, aber so wie die Zeitung das schildere, habe die Fraktionssitzung «schlicht nicht stattgefunden». Andere Sitzungsteilnehmer erklären hingegen die Darstellung sei im Grossen und Ganzen korrekt, Gallatis genauen Wortlaut könnten sie jedoch nicht bestätigen.

Am meisten Putin-Sympathisanten in der SVP

Fraktionschefin Désirée Stutz will sich nicht äussern, weil es sich um eine interne Sitzung handle. Sie erklärt jedoch, dass sie in den nächsten Tagen in der Geschäftsleitung der SVP Aargau Glarners «Schweizerzeit»-Artikel und seine Position zum Ukraine-Krieg diskutieren wolle.

Hat die SVP ein Putin-Problem?

Wenigstens ansatzweise zählbare Antworten liefert eine Umfrage von Tamedia und «20 Minuten», an der sich Mitte März 12’437 Personen beteiligten. Eine Frage lautete: «Wie bewerten Sie Putins Rolle in diesem Konflikt?»

Nur eine knappe 53-Prozent-Mehrheit der SVP-Sympathisanten wollte Putin als «Kriegstreiber und Kriegsverbrecher» bezeichnen. 40 Prozent antworteten: «Ich verurteile den Krieg, kann aber Putins Motive verstehen.» Das ist ein sehr hoher Anteil an Putin-Verstehern in der SVP – bei allen anderen Parteien liegt der entsprechende Wert unter 20 Prozent. Sechs Prozent der SVP-Wählerinnen und -Wähler stimmten sogar dieser Aussage zu: «Ich sympathisiere mit Putin und der russischen Seite.»

Die Umfrage mitverantwortet hat Fabio Wasserfallen, Politologie-Professor an der Universität Bern. Wasserfallen erklärt sich den hohen Anteil von Putin-Verstehern in der SVP damit, dass rechtspopulistische Parteien und Politiker schon lange Sympathien für den russischen Präsidenten haben. Tatsächlich ist die Liste von Sympathiebekundungen aus dem europäischen Rechtsaussen-Lager lang.

Vom ehemaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini gibt es Fotos, auf denen er ein Putin-T-Shirt trägt. Und er sagte: «Niemand hat mich je so beeindruckt. Seine Art, seine feste Stimme, sein Händedruck: All das zeigte mir, dass er ein wirklicher Leader ist.» In Abstufungen sympathisieren praktisch alle rechtsradikalen Parteien in Europa mit Putin – von der AfD in Deutschland über die FPÖ in Österreich bis zu Marin Le Pens Rassemblement National in Frankreich. Manche von ihnen sollen von Russland sogar Geld bekommen.

Roger Köppel und die Basis

Im Falle der SVP macht Wasserfallen jedoch eine Differenzierung: Die Schweizerische Volkspartei sei politisch breiter als die AfD oder die FPÖ. Neben einem rechtspopulistischen Flügel, der durch Leute wie Köppel oder Glarner personifiziert werde, umfasse die SVP auch moderatere Teile. Darum könne man in der Russland-Frage nicht alle SVP-Vertreter in den gleichen Topf werfen.

Doch die Basis in der SVP, konstatiert Wasserfallen, orientiere sich stärker als in anderen Parteien an ihrer Parteielite. Darum habe namentlich Roger Köppel, der sich früh auf Putins Seite geschlagen habe, die Parteibasis wohl wesentlich beeinflusst – «zumal die Parteileitung dem wenig entgegengehalten hat», so Wasserfallen.

Ein Faktor sei auch die EU-kritische Haltung der SVP, meint Wasserfallen. «Darum begreifen viele SVP-Wähler die Invasion nicht als Angriff auf genuin europäische Grundwerte wie Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung – sondern als weit entfernten Konflikt, mit dem sie nichts zu tun haben.»

Das Russland-Bild der Partei wird von jenen geprägt, die am lautesten sind. Und von den Lauten in der SVP ist Roger Köppel der mit Abstand allerlauteste. In seinem Videoblog für die «Weltwoche» kritisiert er den Westen und seine Haltung gegenüber Russland beinahe täglich. Er ärgere sich über die «dumme Überheblichkeit» des Westens, schrieb Köppel kürzlich. Und am Tag des Einmarsches publizierte er in seiner «Weltwoche» einen Artikel, der folgenden Satz enthielt: «Putins Verbrechen besteht aus ihrer Sicht darin, dass er die grösste Schwäche des Westens aufgedeckt hat: politische Korrektheit.» Vielleicht sei Putin der Schock, den der Westen brauche, um wieder zur Vernunft zu kommen.

In der Partei werden Köppels Texte und Blogbeiträge höchstens hinter vorgehaltener Hand kritisiert. Was er am Tag vor dem Einmarsch geschrieben habe, das sei «unglücklich» gewesen, sagt Aussenpolitiker Roland Büchel. Aber insgesamt vertrete Köppel eine differenzierte Haltung. «Und keine, die von der Meinungsfreiheit nicht abgedeckt wäre.»

Franz Grüter möchte sich gar nicht zu den Aussagen von Köppel oder Glarner äussern, und auch Parteipräsident Marco Chiesa antwortet nur ausweichend. Auf drei schriftlich eingereichte konkrete Fragen zu Glarners und Köppels Aussagen antwortet er bloss mit einem allgemeinen Statement: «Die SVP Schweiz verurteilt die Verletzung von Völkerrecht und Aggression gegen einen souveränen Staat. Im Ukraine-Konflikt ist jetzt wichtig, dass Friedensverhandlungen erfolgreich sind – eine glaubwürdig neutrale Schweiz könnte und sollte hier einen Beitrag leisten.»





Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger Thomas Knellwolf ist Bundeshaus-Korrespondent, mit Schwerpunkt Justiz und Nachrichtendienst. Bei Tamedia hat er den Recherchedesk mitaufgebaut und geleitet. Er ist Autor mehrerer Sachbücher. Kontakt über Threema 3KVB3FET oder E-Mail thomas.knellwolf@tamedia.ch Mehr Infos @KneWolf

