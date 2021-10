Kommentar zur Klimakrise – Die SVP muss beim Klimaschutz mitziehen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Klimastreiks 2019 in Lausanne. Sie vertreten keine Mehrheit: Die grosse Masse ist beim Klimaschutz kaum in relevantem Masse zahlungsbereit. Foto: Keystone

Am Sonntag beginnt die Weltklimakonferenz in Glasgow. Die Erwartungen sind hoch. Nicht wenige Beobachter glauben, in Schottland werde die Klimakrise nun ein für alle Mal gelöst. Die Rede ist von der «besten letzten Chance».

Die Zusammenkunft erhält damit eine Wichtigkeit, die sie nicht hat. Denn es ist längst klar, dass die Musik beim Klimaschutz nicht auf der Weltbühne spielt. Wenn griffige Massnahmen umgesetzt werden sollen, dann passiert dies auf Stufe der Länder. Und da sieht es in der Schweiz nach dem Nein zum CO₂-Gesetz im Juni nicht gut aus.