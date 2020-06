Basler Regierungswahlen 2020 – «Die SVP ist auch mir beigetreten» Nach langen Diskussionen hat sich der Basler Rechtsanwalt Stefan Suter erweichen lassen, als SVP-Anwärter für den Regierungsrat zu kandidieren Daniel Wahl

Stefan Suter: Gründer von Hilfswerken, Autor von 16 Büchern, Hobbylandwirt und Rechtsanwalt bei einer historischen Vorlesung im Kleinen Klingental in Basel. Nicole Pont

Lange hat der schillernde und blitzgescheite Basler Anwalt Stefan Suter die SVP zappeln lassen. Soll er für die Partei, mit der keine andere in den Basler Wahlkampf ziehen will, als Regierungskandidat kandidieren? Seit Donnerstagmorgen, acht Uhr, ist Suter nun SVP-Parteimitglied, wie er entwaffnend offen einräumt, während seine Kandidatur-Verhandlungspartner, SVP-Parteipräsident Eduard Rutschmann und Sekretär Joël Thüring, zum Thema Mitgliedschaft herumdrucksen. Der Weg für eine Basler SVP-Kandidatur im Herbst ist also frei.