Architektur – Die surreale Badi in der Alpenwildnis Die Badesaison verzögert sich. Wir wecken schon mal die Vorfreude mit einem Blick auf das 90-jährige, kürzlich sanierte Freibad «Gruebi» in Adelboden. Daniela Meyer

So schön kann Schwimmen sein: Das Freibad Gruebi in Adelboden vereint wilde Bergkulisse mit sanftem Strand-Feeling. Foto: David Bühler

Wer noch nie in Adelboden war, denkt beim Namen vielleicht an eine steile weisse Piste, gesäumt von Schweizer Fahnen, im Ohr frenetischer Jubel aus dem Zuschauerraum. So präsentiert sich der Ferienort im Berner Oberland dem Fernsehzuschauer während des Ski-Weltcups.