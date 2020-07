Dimitri Oberlin, am 27. September 2017 feierten Sie Ihren 20. Geburtstag – und schossen mit dem FC Basel am Abend in der Champions League ein Tor, das um die Welt ging: Sie wehrten den Ball im eigenen Strafraum ab, sprinteten über das ganze Feld, wurden angespielt und erzielten das 2:0 beim Basler 5:0-Sieg über Benfica Lissabon. Wann haben Sie sich die Szene zum letzten Mal angeschaut?

Vor circa zwei Monaten. Ein Freund hat mir das Video geschickt, weil es wieder irgendwo aufgetaucht war.