Corona-Blockade für Sportvereine – Die Suche nach der inneren Logik Für viele Schüler, die Leichtathletik treiben, kommt es ab Montag zu einem Widerspruch: Sie müssen zwar in der Schule am Sportunterricht teilnehmen, dürfen aber nicht im Verein trainieren. Die Behörden ringen um eine Erklärung. Mischa Hauswirth

Solche Bilder dürfte es wohl noch eine ganze Weile nicht geben. Wann und in welcher Form der TV Riehen sowie andere Sport- und Leichtathletikvereine trainieren dürfen, ist noch unklar. Die Schutzmassnahmen wie Abstandhalten und höchstens fünf Personen dürften aber noch lange gelten. Tamedia/Erwin Zbinden

Die Situation ist je länger je weniger auszuhalten. Hunderte von Sportlern in den Turn- und Leichtathletikvereinen in der Region warten darauf, endlich wieder auf die Sportanlage gehen zu können, um Speerwerfen, Diskus, Sprint, Weit- oder Hochsprung trainieren zu können. In den vergangenen Wochen waren während des Corona-Lockdown auch ambitionierte Einzelsportler und die Nachwuchstalente dazu verbannt gewesen, für sich reduzierte Trainingsprogramme durchzuhalten. Das ist allerdings kein Ersatz zum regulären Training. «Wir würden gerne trainieren, wenn wir dürfen», sagt Dominik Hadorn, Leichtathletik-Chef beim TV Riehen. Auch Reto Faedi, Präsident des Leichtathletik-Clubs Basel (LCB), sagt: «Alle Sportler und Vereine würden sehr gerne so rasch als möglich ihren Trainingsbetrieb wieder aufnehmen.» Denn es gilt, den Trainingsrückstand möglichst schnell wieder aufzuholen. Individuelle Home-Workouts können ein gezieltes Training verbunden mit einem individuellen Coaching nicht wettmachen.