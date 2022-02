Neue Wende in der Glocken-Diskussion – Die Stunde der Befürworter schlägt Das nächtliche Läuten der Kirchenglocken störe die Nachtruhe, sagen die einen. Jetzt melden sich auch diejenigen zu Wort, denen der Glockenschlag am Herzen liegt. Seraina Graf

Das Münster ist eine der fünf Kirchen in Basel, die mit Glockenschlägen die Nachtstille durchdringen. Foto: Keystone

Die einen halten Kirchenglocken allgemein für unzeitgemäss, andere möchten sie nur nachts verstummen lassen, und noch andere sehen sie als unverzichtbares Kulturgut. Das Bimmeln der Kirchenglocken ist in Basel bereits mehrmals zum Politikum geworden. Bisher haben stets die Personen das Wort ergriffen, die sich von den Glockenklängen belästigt fühlen. Kürzlich sorgte der Verein pro Münsterplatz nun für Gegenwind. In einem Brief an den Regierungsrat nahm der Verein zu einer Petition Stellung, die fordert, Kirchenglocken zugunsten der Nachtruhe von 23 bis 7 Uhr zum Schweigen zu bringen.