Ländlermusik auf moderne Art – Die Stubete Gäng garantiert gute Laune Ihre Texte sind eingängig und witzig. Ihre Lieder Ohrwürmer. Ihre Auftritte begehrt. Zwei Generationen der Familie Hassler musizieren munter miteinander. Markus Wüest

Claudio, Hans, Moritz und Aurel Hassler sowie Simon Britschgi und Oliver Herzog (v.l.).

Das Starbucks am Bahnhof Baden, direkt beim Perron 1. Dort am Eingang wartet Moritz Hassler (35). Mit ein paar Minuten Verspätung taucht Aurel Hassler auf, der um drei Jahre ältere Bruder von Moritz. Wir plaudern etwa anderthalb Stunden. Niemand erkennt einen der Hassler-Brüder, niemand will ein Autogramm oder ein Selfie mit ihnen machen. Dabei ist die Stubete Gäng eine der meistgebuchten Bands der Schweiz. Dabei ist ihre dritte CD – «Hoodie Gääggeler» – zurzeit auf Platz 7 der Schweizer Album-Charts.