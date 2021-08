Parteiinterne Kritik an Thierry Burkart - Die Strassenlobby übernimmt bei der FDP das Steuer

«Apropos» – der tägliche Podcast Wer ist der künftige Chef der FDP?

Der Aargauer Ständerat Thierry Burkart ist der einzige Kandidat für die Nachfolge von Petra Gössi an der Spitze des Schweizer Freisinns. Mit einem rechtsbürgerlichen Kurs will er der Partei wieder zu neuem Schwung verhelfen. Kann das funktionieren? Antworten in «Apropos».