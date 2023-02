Zu Beginn der Fasnacht – Die Strassen in Aesch werden nachts wieder hell Der Gemeinderat Aesch hat beschlossen, die Nachtabschaltung der Strassenbeleuchtung zu beenden. In der Bevölkerung regte sich zuvor Widerstand gegen die Stromsparmassnahme. Tobias Burkard

In Aesch soll die Strassenbeleuchtung ab dem 16. Februar wieder eingeschaltet werden. Symbolfoto: Tamedia-Archiv

Treppe statt Lift, E-Bike statt Auto und Heizung runterdrehen: Um Energie zu sparen, haben sich die Baselbieter Gemeinden einiges einfallen lassen. Auch die Strassenbeleuchtung wurde vielerorts abgeschaltet. Diese Massnahme missfiel einem Teil der Bevölkerung, wie die in Dornach lancierte Petition «Pro Nachteinschaltung» gezeigt hat. Die Abschaltung der Leuchten in der Nacht würde die Sicherheit gefährden, so die Petitianten.

Gehör gefunden hat das Anliegen offenbar in der Nachbargemeinde Aesch. Dort hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Strassenbeleuchtung am 16. Februar auch nachts wieder eingeschaltet werden soll. Laut Eveline Sprecher, Gemeinderatspräsidentin von Aesch, sei die Dornacher-Petition jedoch nicht der Grund für die Entscheidung gewesen. Die Neubeurteilung der Strassenbeleuchtung sei vielmehr dank der etwas entspannteren Stromsituation möglich: «Wir sind momentan nicht gezwungen, Strom zu sparen, und können in Ruhe eine Strategie entwickeln», so Sprecher. Alle anderen Stromsparmassnahmen würden laut Gemeinderat trotzdem konsequent weitergeführt.

Die Fasnacht sei laut Sprecher bewusst als Termin zur Einschaltung gewählt worden: «Die Fasnacht ist der richtige Moment, um die Strassen auch in der Nacht zu erhellen», so Sprecher. Zu dieser Zeit seien nachts viele Menschen unterwegs, auch auf den Seitenstrassen.

Umstellung auf LED-Beleuchtung

Nach der Fasnacht soll die Nachtbeleuchtung beibehalten werden. Anpassungen der Strassenbeleuchtung würden einen grossen Aufwand verursachen, solange noch keine vollständige Umrüstung auf LED-Leuchten erfolgt sei, so der Gemeinderat. Das An- und Abschalten sei deshalb noch nicht mit der benötigten Flexibilität möglich.

Auch wenn es laut Sprecher noch keinen Zeitrahmen gibt, sei die Gemeinde Aesch daran, den Wechsel auf LED-Leuchten zu forcieren. Deren Steuerung könne dank modernisierter Beleuchtung smarter eingesetzt werden. Ausserdem könne mit einer solchen zielgerichteten Beleuchtung besser auf die Rückmeldungen der Bevölkerung eingegangen werden. Zu der Nachtabschaltung gab es laut Sprecher sowohl positive wie auch kritische Stimmen.

Auch anderswo sind Umstellungen der Strassenbeleuchtung ein Thema: So hat die Gemeinde Riehen bereits letztes Jahr mit der Umstellung auf LED-Leuchten begonnen. In vier Etappen soll eine flächendeckende Umrüstung der Strassenbeleuchtung erfolgen. Der Riehener Einwohnerrat hat dafür letzten September einen Kredit über rund drei Millionen Franken bewilligt.

