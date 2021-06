Isaac Reber im Interview - «Die Strasse würde ohne Tram buchstäblich geflutet»

Erweitern wir das Spektrum: Glauben Sie persönlich, dass die Welt die Klimaziele von Paris schafft?

Generell braucht der Mensch Druck, wenn er Bestleistungen erbringen soll. Wir spüren diesen Druck. Aber es ist so: Sobald es konkret wird und Massnahmen uns selbst betreffen könnten, sind die Ambitionen wieder etwas weiter weg. Deshalb braucht es weiter viel Überzeugungsarbeit. Das CO 2 -Gesetz war in der Schweiz eine Möglichkeit, mit der Herausforderung umzugehen, aber nicht die einzige Möglichkeit. Die Herausforderung bleibt weiter bestehen.