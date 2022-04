Herr Niggli, Sie hatten vor dem Prozess die Anklage als «dünn» beurteilt. Überrascht Sie nun das Urteil?

Nein, überhaupt nicht. Allein aus der Tatsache, dass zwei Beschuldigte in Untersuchungshaft sassen, deutete an, dass das Gericht keinen Freispruch fällen würde. Denn sonst müsste der Staat Ersatz leisten. Das wird Ihnen niemand bestätigen, aber das ist in der Praxis so.